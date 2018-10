Roma | Via Candoni | operazione della Polizia Locale presso il campo nomadi

Acli Roma : al via XXXI corso per arbitri - quest’anno aperto anche a donne : Roma – Giovedi’ 11 ottobre, alle ore 18, in via Prospero Alpino 20, a Roma, prendera’ il via il XXXI corso per aspiranti arbitri di calcio a 11, calcio a 8 e calcio a 5 promosso dall’Unione Sportiva Acli di Roma. Novita’ di quest’anno sono le ‘quote rosa’. Infatti, le iscrizioni sono aperte a tutti, ragazze e ragazzi, dai 18 ai 48 anni. E’ quanto comunicato in una nota stampa dalle Acli di ...

Maxi retata in via Romana : otto persone finiscono in manette : Sono in tutto otto le persone finite in manette a seguito di una retata in via Romana. E' quanto avvenuto questa mattina nel quartiere di San Marco e che ha visto un grande dispiegamento di forze dell'...

Fece saluto Romano a Marzabotto : udienza su ricorso all'archiviazione : BOLOGNA Può tornare in discussione l'archiviazione di Eugenio Maria Luppi, il calciatore dilettante di 26 anni che il 17 novembre 2017 esultò facendo un saluto romano e mostrando una maglietta della ...

Roma. In via Santa Maria in Cosmedin travolto e ucciso inglese di 72 anni : Un inglese di 72 anni è morto dopo essere stato investito da un suv in via Santa Maria in Cosmedin,

Al via il Festival Internazionale del Cinema dei Castelli Romani : Al via la 2^ edizione del Festival Internazionale del Cinema dei Castelli Romani, evento ideato e prodotto dalla Fondazione Punto e Virgola, Presieduta da Marco Di Stefano, organizzato da Fabrizio Borni e Fabrizio Pacifici per conto di Tetramax Movie Services e Patrocinato e sostenuto dalla Direzione Generale Cinema – Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, in collaborazione con i Comuni di Ariccia e Frascati. Sette film in ...

Diretta/ Empoli Roma (risultato live 0-0) streaming video Dazn : formazioni ufficiali - via! : Diretta Empoli Roma streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita, anticipo della 8^ giornata di Serie A (oggi 6 ottobre)(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 20:20:00 GMT)

Roma - incidente in via Cavour : investito da un bus turistico - muore viceprefetto : Il viceprefetto Giorgio De Fracesco, di 54 anni, è morto sul colpo. E' successo all'altezza dell'incrocio con via Degli...

Roma - travolto da un bus turistico : muore 54enne a via Cavour : E’ morto sul colpo travolto da un bus turistico in pieno centro a Roma, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. La tragedia è accaduta questa mattina in via Cavour: la vittima, 54enne era, a quanto si apprende, un viceprefetto in servizio a Roma. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava attraversando in compagnia della moglie, che e’ stata letteralmente sfiorata dal bus, restando illesa: il mezzo era appena ...

Roma - investito e ucciso da bus turistico in via Cavour : n uomo di 54 anni è morto investito da un bus turistico in via Cavour, nel centro di Roma. Lo si apprende dalla polizia locale. L'incidente è avvenuto alle 11 circa, all'altezza...

Sulla via di Damasco " Rai Due : "giovani : abbracciate l'orizzonte" Roma : Dalla voce di tutte le testimonianze il segreto per 'abbracciare l'orizzonte', trasformare il sogno in realtà e contribuire a sconvolgere le logiche del mondo. Don Francesco Cristofaro

Roma : deviazioni autobus per eventi del fine settimana : Roma – Tra oggi e domenica, al Circo Massimo, e’ in programma un evento organizzato dalla Coldiretti. Sono chiuse al traffico via dei Cerchi, via Ara Massima di Ercole e via del Circo Massimo. Deviate le linee di bus. Domani, dalle 10 alle 12, un corteo sfilera’ da piazza di Porta San Paolo a piazza Mastai percorrendo via Marmorata, piazza dell’Emporio, Ponte Sublicio, piazza di Porta Portese, via di Porta Portese, via ...

ACLI Roma : Nonniadi rinviate a causa maltempo : Roma – Le ACLI di Roma e l’US ACLI Roma comunicano che a causa delle previsioni di maltempo, la IV edizione delle “Nonniadi”, che era in programma per domenica 7 ottobre, e’ stata rinviata a domenica 21 ottobre 2018. Lo comunicano in una nota stampa le ACLI Roma. L'articolo ACLI Roma: Nonniadi rinviate a causa maltempo proviene da RomaDailyNews.

Mercato del rione Testaccio di Roma : visita all’area archeologica aperta in via eccezionale : Le aree archeologiche del rione Testaccio di Roma aprono al pubblico in via del tutto eccezionale il 6 ottobre per la manifestazione Assaggi di Storia promossa dalla Sovrintendenza Speciale di Roma. Il sito include degli importanti ritrovamenti di età imperiale delle anfore un tempo usate per costruire le pareti dei locali del Mercato.Continua a leggere

Roma : concluse operazioni sgombero via Scorticabove - 30 identificati : Roma – Si sono appena concluse le operazioni di sgombero in via di Scorticabove da parte del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale, con un intervento congiunto dei gruppi Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale), Gssu (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana), del reparto Pics (Pronto Intervento Centro Storico) e personale della Polizia di Stato. Lo fa sapere la Polizia locale di Roma Capitale. Sono state identificate 30 persone di ...