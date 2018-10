Roma | Totti vuole più responsabilità

Empoli-Roma - il labiale di Totti prima del rigore di Caputo : 'Tanto glielo para...' : Di rigori ne ha calciati, segnandone, tanti, e sbagliandone, pochi, anche lui. Per Francesco Totti, dunque, un tiro dal dischetto non sarà mai qualcosa di normale. Anche adesso che non deve più ...

Un capitano – Totti al Colosseo - speciale Sky Sport dedicato alla leggenda della Roma : Un lungo speciale dedicato a una leggenda del calcio, simbolo di una squadra e di una città intera. In onda stasera, alle 23.15 su Sky Sport Serie A, e domani, alle 23.30 su Sky Sport Uno, “Un capitano – Totti al Colosseo”: le immagini della straordinaria presentazione dell’autobiografia di Francesco Totti, ...

Roma - tutte le donne di Totti : Mamma Fiorella - Ilary e… l’ombra di un’amante : Mamma Fiorella, Ilary e l’ombra di un’amante: direttamente dalla sua autobiografia, spuntano ulteriori retroscena sulla vita privata di Francesco Totti. Il simbolo della Roma, nel suo libro “Un capitano”, ha infatti rivelato: “Mia madre mi accompagnava agli allenamenti e studiava la mia lezione di storia in auto mentre mi aspettava, per poi ripetermela sulla via […] L'articolo Roma, tutte le donne di Totti: ...

Francesco Totti - in tre momenti il Capitano ha 'rischiato' di lasciare la Roma : Ieri è stato il compleanno di uno dei giocatori più forti e rappresentativi della storia del calcio italiano e mondiale: parliamo ovviamente di Francesco Totti, che in occasione del suo 42esimo compleanno, ha deciso di lanciare la sua autobiografia, scritta dal giornalista di Sky Sport Paolo Condò. Lo stesso giornalista conferma non era intenzione di Totti quella di fare un elenco di vittorie ma il fine di questo autobiografia è ..raccontare il ...

Totti show al Colosseo per la presentazione di 'Un Capitano' : 'presidente Roma? Magari! Ritiro? Ammetto che...' : Ai microfoni di Sky sport, 'Er Pupone' ha commentato con grande emozione l'evento nel magico scenario del Colosseo: ' è un'emozione particolare, unica. Anche perché quando entro in questo posto mi ...

Totti : 'Io presidente della Roma? Perché no. Spiace che Baldini si sia dimesso' : 'Diventare un giorno presidente della Roma? Perché no? Ma il futuro non lo so prevedere. Quello che è certo è che cercherò di fare sempre il bene di questo club, da presidente, vicepresidente o anche ...

Totti al Colosseo - il racconto da brividi di 25 anni di Roma : Ai microfoni di Sky Sport 24 è intervenuto Francesco Totti per l’evento organizzato al Colosseo, per il suo 42esimo compleanno: “Essere qui è un’emozione unica. Sono lusingato, onorato per una serata così importante. Oggi è il giorno del compleanno, ma lo accantoniamo. Oggi si parla tanto dell’uomo, del ragazzo, di tutto quello che ho trascorso da bambino ad oggi”. Non sono mancate le polemiche per i racconti su ...

