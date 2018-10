Roma | sgomberata casa occupata abusivamente dagli Spada a Ostia

Roma - sgomberata a Ostia un'altra abitazione occupata dal clan Spada. Raggi : "Nessuna tregua a illegalità" : L'annuncio della sindaca via Twitter. Nell'alloggio, vuoto al momento dell'operazione, abitavano la compagna e i figli di Silvano, attualmente in carcere. Salvini: "Presto abbatteremo villa dei Casamonica"

Roma - nuovo blitz contro gli Spada : sgomberata la casa di un altro boss : nuovo blitz questa mattina all'alba in piazza Gasparri. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sono entrati in azione per sgomberare un appartenente del clan Spada dalla casa comunale che ...