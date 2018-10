Roma : Figliomeni eletto nuovo vicepresidente dell’Aula : Roma – L’Assemblea capitolina ha eletto Francesco Figliomeni (Fdi) come nuovo vicepresidente dell’Aula dopo le dimissioni di Andrea De Priamo, consigliere di Fratelli d’Italia che ha rinunciato al ruolo dopo essere stato nominato capogruppo. Figliomeni ha raccolto 17 preferenze, Alfio Marchini soltanto 1. Le schede bianche sono state 21, le nulle 3. L'articolo Roma: Figliomeni eletto nuovo vicepresidente dell’Aula ...

Roma - nuovo blitz contro gli Spada : sgomberata la casa di un altro boss : nuovo blitz questa mattina all'alba in piazza Gasparri. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sono entrati in azione per sgomberare un appartenente del clan Spada dalla casa comunale che ...

Roma : domani presentazione nuovo percorso assistenziale al Gemelli : Roma – Un percorso clinico assistenziale (Pca) dedicato al paziente con intossicazione acuta sara’ presentato domani, martedi’ 9 ottobre, nella Hall della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, ore 12,00. Il nuovo Pca, il primo in Italia con queste caratteristiche, sara’ Illustrato da Antonio Giulio de Belvis, Direttore Uoc Percorsi e Valutazione Outcome Clinici, Alessandro Barelli, Responsabile Uos ...

Nuovo stadio Roma - Raggi : «Salvo disastri andiamo avanti» : «A meno che non ci sia un disastro epocale, cosa che escludo, si procederà con lo stadio della Roma», ha dichiarato la sindaca di Roma. L'articolo Nuovo stadio Roma, Raggi: «Salvo disastri andiamo avanti» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Odcec Roma - la rivista dei Dottori Commercialisti compie 40 anni. Tiziano Onesti nuovo Direttore : Il primo numero 2018, "firmato" da Onesti, è dedicato all'Economia Digitale: "Un tema tra i più complessi, intriganti e pervasivi di oggi, una vera e propria rivoluzione - sottolinea Tiziano Onesti ...

Odcec Roma - la rivista dei Dottori Commercialisti compie 40 anni. Tiziano Onesti nuovo Direttore : Il primo numero 2018, "firmato" da Onesti, è dedicato all'Economia Digitale: "Un tema tra i più complessi, intriganti e pervasivi di oggi, una vera e propria rivoluzione - sottolinea Tiziano Onesti ...

Alluvione Emilia Romagna : Immergas apre nuovo Centro ricerche : La Immergas ha inaugurato il nuovo Centro ricerche e Sviluppo, realizzato in meno di due anni con un investimento di 6 milioni di euro, nella sede centrale a Lentigione di Brescello, nonostante lo stop ai lavori imposto dall’esondazione del torrente Enza il 12 dicembre 2017, che causo’ decine di milioni di danni. In occasione dell’apertura, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha apprezzato il polo ...

Allerta Meteo - incubo maltempo al Centro/Sud : sul Tirreno potrebbe nascere un nuovo “Uragano Mediterraneo” nel weekend - Roma e Napoli a rischio [MAPPE] : 1/20 ...

Roma : Santucci nuovo amministratore unico Roma Metropolitane : Roma – Roma Metropolitane ha un nuovo amministratore unico. Finita l’era di Pasquale Cialdini da oggi, anche se manca il via libera formale del sindaco Virginia Raggi, alla guida dell’azienda che programma la costruzione della linea C e della futura rete dell’underground Romana arriva Marco Santucci, ingegnere classe 1968. Santucci fino ad oggi e’ stato un ‘quadro’ della societa’ controllata dal ...

Valentina Parisse - presenta il nuovo singolo tutto cambia «Ma Roma resta» : In attesa dell'album, in arrivo con il nuovo anno, la cantautrice Romana Valentina Parisse sta promuovendo il singolo appena pubblicato, tutto cambia . In che modo avvengono questi cambiamenti? 'In ...

Stadio Roma : nuovo interrogatorio a Luca Parnasi : Per 5 ore davanti al Pm che indaga sul progetto dello Stadio di Tor di Valle. Il costruttore accusato di associazione a delinquere è gli arresti domiciliari. Oggi ha fatto nuove ammissioni -

Stadio Roma - nuovo interrogatorio per Parnasi/ Ultime notizie - spunta casa in comodato d’uso per un politico : Stadio Roma, nuovo interrogatorio per Parnasi con il magistrato Barbara Zuin. Ultime notizie, spunta una casa in comodato d’uso per un politico locale(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 21:58:00 GMT)

Stadio della Roma - nuovo interrogatorio per Parnasi : spunta una casa in comodato d’uso per un politico : Il costruttore Luca Parnasi è tornato davanti ai pm per un nuovo interrogatorio (il quinto) nell’ambito dell’inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Il magistrato Barbara Zuin, titolare del fascicolo, lo ha sentito per 5 ore: secondo quanto si apprende, l’atto istruttorio avrebbe riguardato una casa da lui data in comodato d’uso a un esponente politico locale e Parnasi avrebbe anche parlato dei finanziamenti alla politica ma non ...

Da Jovanotti ad Alessandra Amoroso : tutti i duetti d'autore di Federico Zampaglione nel nuovo disco dei TiRomancino FOTO : tutti gli uomini di Federico. Anzi, tutti gli artisti di Federico. Federico è il leader dei Tiromancino, ovviamente stiamo parlando di Federico Zampaglione . E i suoi 'artitisti' sono i cantanti che ...