Roma Il cuore del cestista Tommaso Somma si è arreso

Binario F. Nel cuore di Roma lo spazio per la formazione di Facebook : Mira a dare competenze digitali a poco meno di 100 mila persone in un anno. Corsi gratuiti per studenti, imprenditori, associazioni, genitori. Così la multinazionale americana prova a voltare pagina

CardioRace : controlli gratuiti e benessere nel 'cuore' di Roma : Roma, 29 set., askanews, - Approfondimenti, attività fisica, prevenzione e ricerca scientifica. A Roma è di nuovo 'CardioRace', manifestazione giunta alla 4° edizione, che si svolge quest'anno in ...

Ranieri : 'Io al posto di Di Francesco? Ho Roma nel cuore - ma...' : Intervenuto a Radio Anch'io Sport , Claudio Ranieri parla anche del proprio futuro: 'Nella mia mente c'è la voglia di andare in un progetto forte, serio e che con l'aiuto di tutti si possa far bene. Roma sapete che è nel mio ...

Ranieri : 'La Roma? È nel mio cuore ma spero che Di Francesco vada avanti' : LA VOGLIA - E se arrivasse una chiamata della società? ' Nella mia mente c'è tanta voglia di lavorare ad un progetto forte, serio - risponde a 'Radio anch'io Sport' - Sono un tifoso, la Roma è nel ...

VIDEO - Il Miglio di Roma porta l'atletica nel cuore della Città Eterna : 'Una festa dello sport' : Questa è una festa dell'atletica, in uno dei punti più belli del mondo, non solo della Capitale'. Mentre si prova a guardare già al futuro, alla Maratona di Roma: 'Abbiamo partecipato al bando con un ...

L'inchiesta sul progetto del nuovo stadio della Roma tocca il cuore della politica : La procura della capitale indaga sui flussi di denaro partiti dal costruttore Luca Parnasi, finito agli arresti a giugno con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, e ...

De Rossi cuore giallorosso : “io sono di proprietà dei tifosi della Roma” : Daniele De Rossi si lega a doppio filo alla sua Roma, il capitano del dopo-Totti è una delle ultime bandiere di questo calcio “Lo sai che vuol dire essere una bandiera della Roma? Significa una responsabilità enorme che ti porti sempre addosso. Significa che non hai scelta. Che quando in passato ho avuto offerte o quando stavamo sull’orlo del fallimento o quando le cose non andavano, quando ti chiama semplicemente qualcuno non ...

Maria Sensi è morta/ Addio alla moglie dell'ex presidente della Roma. Totti : "ti porterò nel cuore" : E' morta Maria Sensi, moglie dell'ex presidente della Roma, Franco: aveva 75 anni, l'annuncio da parte della figlia Rosella. I messaggi di Totti e De Rossi.(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 08:40:00 GMT)

UNA PALLOTTOLA NEL CUORE 3/ Anticipazioni prima puntata : il ritorno di Maddalena a Roma : Una PALLOTTOLA nel CUORE 3, Anticipazioni prima puntata 11 settembre: Gigi Proietti torna a vestire i panni del giornalista Bruno Palmieri. La trama dell'episodio.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 20:04:00 GMT)

Se un Romanzo "di genere" tocca il cuore della Chiesa : Il cristianesimo non è ciò che sembra. Da Gerusalemme al 'Cupolone', dal Calvario al Vaticano la via, si sa, è tormentata di eresie e di apocrifi che fanno del cristianesimo, sfottendo Pirandello, uno,...

Esulta al gol della Roma - turista aggredito nel cuore di Napoli : Un turista Romano è stato ferito con un bicchiere di vetro mentre si trovava, ieri sera, davanti a un locale del centro storico a Napoli. L'uomo ha raccontato che era seduto e stava...

Liverpool - Alisson : 'La Roma resterà sempre nel mio cuore' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Al termine dell'amichevole tra Liverpool e Napoli di ieri, conclusasi 5-0 per la squadra di Klopp , ha parlato l'ex portiere giallorosso, Alisson , ai microfoni di Sky Sport. Così ha commentato il suo addio alla Capitale: 'resterà sempre nel mio cuore, ho vissuto grandi cose lì. Ora sono al Liverpool e, come fatto a Roma, darò tutto e farò il mio meglio per la ...

Calciomercato - Florenzi : 'Roma è il cuore oltre la ragione. Voglio far ricredere chi non mi vuole' : E' stato ufficializzato il rinnovo di Alessandro Florenzi, che resterà alla Roma fino al 2023. I giallorossi hanno quindi blindato uno dei leader della squadra, romano doc e vice capitano. Un'...