Roma Caput Mundi in prima nazionale dal 12 al 21 ottobre all’Off Off Theatre

Empoli-Roma - il labiale di Totti prima del rigore di Caputo : 'Tanto glielo para...' : Di rigori ne ha calciati, segnandone, tanti, e sbagliandone, pochi, anche lui. Per Francesco Totti, dunque, un tiro dal dischetto non sarà mai qualcosa di normale. Anche adesso che non deve più ...

Empoli-Roma 0-2 : in gol Nzonzi e Dzeko. Caputo sbaglia un rigore : Soffre da matti, soprattutto nella ripresa, ma alla fine la Roma porta a casa un'altra preziosa vittoria, la quarta consecutiva tra campionato e Champions, che gli permette di andare alla sosta con il ...

Caputo sbaglia - Dzeko non perdona : la Roma batte l’Empoli e torna a sentire profumo d’Europa : Dzeko non perdona, clamoroso errore di Caputo: splendida vittoria della Roma ad Empoli, applausi per il team di Di Francesco Una Roma super! Reduce da tre vittorie consecutive, compresa quella in Champions League contro il Viktoria Plzen, i giallorossi hanno conquistato questa sera, nell’anticipo dell’ottava giornata di Serie A, un altro prezioso successo. Compatta e concentrata, la Roma ha battuto l’Empoli grazie alle ...

Empoli-Roma 0-1 La Diretta Vantaggio di Nzonzi - Caputo sbaglia un rigore : Sabato sera di lusso al Castellani, dove è in programma per l'8a giornata di campionato la partita tra Empoli e Roma. I toscani hanno raccolto meno rispetto al gioco espresso nelle prime 7...

Empoli-Roma - le formazioni ufficiali : Di Fra si affida a Dzeko - Andreazzoli a Caputo : Empoli-Roma: LE formazioni – Sfida il suo passato Aurelio Andreazzoli. Per la prima volta in carriera l’ex allenatore giallorosso, che guidò la prima squadra nella seconda parte della stagione 2012/’13, affronterà il club in cui ha lasciato molti amici e ricordi. Della sua gestione si ricorda la vittoria sulla Juventus di Conte, quando all’Olimpico una […] L'articolo Empoli-Roma, le formazioni ufficiali: Di Fra si ...