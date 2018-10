Roberta Capua ricorda Fabrizio Frizzi e scoppia in lacrime a ' Vieni da me'

Frizzi - Roberta Capua ricorda l'amico Fabrizio e scoppia in lacrime in tv a Vieni da me : Una puntata ricca di emozioni quella di Vieni da me andata in onda lunedì 8 ottobre. Ospite di Caterina Baliv o è Roberta Capua , che si è prestata al gioco de 'La Cassettiera'. Ripercorrendo la sua ...

Vieni da Me - Caterina Balivo e Roberta Capua in lacrime per il ricordo di Fabrizio Frizzi : Nella giornata di lunedì 8 ottobre Roberta Capua è stata ospitata nel salotto televisivo di Caterina Balivo, a Vieni da Me. Da un anno circa la Miss Italia del 1986 è tornata sul piccolo schermo a tutti gli effetti, dopo un periodo di pausa che ha dedicato al marito Stefano e suo figlio Leonardo nato nel 2008. Di recente Roberta Capua è stata incoronata la regina dei fornelli a Celebrity Master Chef Italia 2017, dedicando la vittoria ai suoi ...

Roberta Capua / "Ritorno in tv con un programma dedicato a salute e benessere" (Vieni da me) : Roberta Capua sarà ospite di Caterina Balivo a Vieni da me: l'assenza dalla televisione e il grande ritorno con un programma su La 7 dedicato a salute e benessere.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 11:17:00 GMT)

Roberta Capua a Blogo : "Festeggio i miei (quasi) 50 anni con due programmi in tv" : Roberta Capua alla riscossa. Non la si è vista per dieci anni in tivù, ora nel giro di tre giorni le partono due nuovi programmi. Da una parte Belli dentro e fuori, il nuovo programma di dedicato al benessere e alla salute, in onda dal 6 ottobre ogni sabato alle ore 12.00 su La 7. Dall'altra la seconda edizione di Brava!, il magazine dedicato alle belle storie e agli ospiti di valore, in onda dal 9 ottobre nella seconda serata di Rai ...

Roberta Capua approda su La7 : Roberta Capua Dal 6 ottobre arriva su La7 Belli dentro, Belli fuori, il nuovo programma di dedicato al benessere e alla salute condotto da Roberta Capua. 10 puntate in onda ogni sabato alle ore 12.00 che saranno arricchite dalla presenza di Gianluca Mech, esperto di alimentazione, e Margherita De Bac, prima firma del Corriere Della Sera. Un giardino d’inverno diventerà un vero e proprio salotto del benessere dove, di puntata in puntata, ospiti ...

Roberta Capua : età - altezza e peso - marito e figlio : È stata una delle conduttrici più amate e seguite del piccolo schermo ma negli ultimi anni Roberta Capua ha preferito concentrarsi sulla sua vita da mamma. L’ex Miss Italia però non ha chiuso del tutto le porte al mondo dello spettacolo. Dopo una pausa è tornata a farci compagnia su Rai Premium, dove ha condotto “Brava!”, un talk show tutto al femminile, si è concessa lo sfizio di recitare in un film e ha vinto la prima edizione di ...

Roberta Capua conduce Belli dentro e fuori con Gianluca Mech su La7 : Roberta Capua , indimenticabile Miss Italia e conduttrice di Buona domenica , a 49 anni finalmente torna in tv. La conduttrice, stando a quanto risulta a Blogo, dovrebbe affiancare Gianluca Mech in ...