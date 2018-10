Robert Redford non si sente più americano | Mi sento fuori posto nel mio paese

huffingtonpost

: Very bad Times, not only in the USA Divorzio dall'America. Robert Redford: 'Mi sento fuori posto nel mio paese' - marcellodegni : Very bad Times, not only in the USA Divorzio dall'America. Robert Redford: 'Mi sento fuori posto nel mio paese' - AmedeoRossi8 : RT @HuffPostItalia: Robert Redford non si sente più americano: 'Mi sento fuori posto nel paese che amo' - raveragiuliano : RT @HuffPostItalia: Robert Redford non si sente più americano: 'Mi sento fuori posto nel paese che amo' -

(Di martedì 9 ottobre 2018)non sipiù. In una dichiarazione pubblicata sul sito del Sundance Institute, l'attore ha detto che "per la prima volta" siluogo" nel suo."Per la prima volta minelin cui sono nato e che ho amato per tutta la mia vita", ha scritto. "Per settimane ho guardato con tristezza mentre i nostri funzionari pubblici ci hanno deluso, orientandosi verso bigottismo e cattiveria come normali strumenti del mestiere", ha aggiunto, esortando gli americani ad "essere migliori dei nostri politici"."Come possiamo aspettarci che la prossima generazione si faccia avanti per servire il- si è chiesto ancora- che sia interessata alla vita pubblica e che aspiri a farsi coinvolgere quando tutto ciò che mostriamo è come attaccarci e distruggerci a vicenda?".L'attore non ha fatto riferimento ad ...