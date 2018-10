Rivelata mappa completa di Fallout 76 | sistema di microtransazioni e valuta Atoms

optimaitalia

: Fallout 76: rivelata la mappa di gioco e sembra enorme - IGNitalia : Fallout 76: rivelata la mappa di gioco e sembra enorme - naturalborngame : La mappa di #Fallout76 è stata ufficialmente rivelata in tutta la sua gloria - VGN_IT : Una mappa discretamente vasta, quella di #Fallout76, no? -

(Di martedì 9 ottobre 2018) I Bethesda Game Studios durante l'E3 2018 di Los Angeles avevano già annunciato che ladi76 sarebbe stata molto più grande di quella di4. Di recente invece GameSpot con un articolo ha svelato proprio ladel gioco per fornire un'idea delle sue incredibili dimensioni. Bisogna però precisare che per il momento non sono stati ancora resi noti i nomi dei luoghi della.Continuano così a venire fuori nuove e interessanti notizie su76 dopo il rilascio recedente dei video gameplay con i primi 40 minuti del gioco. Manca poco più di un mese alla sua uscita nei negozi.76 infatti sarà in vendita a partire da prossimo 14 novembre per PS4, Xbox One e PC. Vi ricordiamo però che il prossimo 23 ottobre sarà rilasciata una beta in uscita a fine mese e che inizierà prima su Xbox One il 23 ottobre.Oltre allasono stati svelati anche ...