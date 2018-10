Ritrova il cane dopo 3 anni | la reazione è commovente | ecco il video diventato virale

Ritrova il cane dopo tre anni : l'incontro strappalacrime : Un uomo aveva ormai perso le speranze di Ritrovare il suo amico a 4 zampe, poi una telefonata ha riaperto le speranze

Calabria : cercatori di funghi si perdono in Sila - cane del Soccorso Alpino li Ritrova : Ieri sera, intorno alle ore 19, i familiari di due cercatori di funghi A. G. del 1971 di Celico (CS) e M. A. del 1976 di Spezzano della Sila, hanno chiamato i Carabinieri di Camigliatello e contestualmente direttamente il Soccorso Alpino Calabria per dare l’allarme di un mancato rientro dei due, sentiti l’ultima volta per telefono alle ore 17 circa e che si trovavano nei boschi vicino Monte Curcio nelle montagne della Sila. Immediatamente sono ...

Cercano per 4 anni il cane scomparso : "Pepe" Ritrovato in un canile nel Milanese : Le ricerche dopo l'irruzione di ladri nell'appartamento dei proprietari, nel comasco: del cane, fuggito per la paura, si era persa ogni traccia. Poi un post su Facebook...

Condannato a 50 anni per stupro : cane lo scagiona/ Come il Ritrovamento di Lucy ha portato alla scarcerazione : Condannato a 50 anni per stupro: cane lo scagiona: Come il ritrovamento del labrador nero Lucy ha portato alla scarcerazione e al proscioglimento di un idraulico.(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 20:25:00 GMT)

Beautiful - anticipazioni americane : RIDGE si Ritrova ancora BILL tra i piedi!!! : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, le dinamiche di lavoro di RIDGE Forrester avranno conseguenze anche nella sua vita privata. Come già anticipatovi lo stilista, allo scopo di non esporre la Forrester Creations a rischi azzardati, deciderà di incrementare i finanziamenti solo ad una linea tra la Intimates e la Hope For The Future e la scelta ricadrà sulla prima, che Steffy si prepara a rinnovare in grande stile (con buona pace di ...

Benevento - è scomparsa Raja il cane eroe che salvò tre bimbi dal crollo di Ischia : “Aiutatemi a Ritrovarla” : Da poco meno di una settimana è scappata dalla sua abitazione ad Apice, in provincia di Benevento, spaventata da un violento temporale che si è abbattuto sul comune sannita. Parliamo di Raja, il cane “eroe” dei vigili del fuoco che grazie al suo fiuto ha contribuito a salvare 3 bambini dalle macerie del terremoto di Ischia dello scorso anno. Da circa una settimana, il suo conduttore-collega Giuseppe Bove la cerca in tutta la zona. Lo splendido ...