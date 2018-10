Risolto dopo 2 anni il giallo del soldato della Raf sparito Il corpo nel bidone dei

Pescara - omicidio Risolto dopo un anno : 15.03 Si era pensato al suicidio, nell'agosto 2017, per la morte di una 33enne pescarese trovata sotto il tunnel della stazione ferroviaria. Un anno dopo , le indagini h anno rivelato la verità: due cittadini romeni sono indagati per omicidio , violenza sessuale e abbandono di persona incapace (la donna aveva problemi psichiatrici).

Agrigento : Risolto un 'cold case' dopo 25 anni - un arresto per omicidio (2) : (AdnKronos) - Gli elementi di prova raccolti, sono stati poi confermati anche dalle convergenti dichiarazioni rese da alcuni collaboratori di giustizia (Salemi, Di Gati e Vaccaro), anche essi in varie circostanze arrestati dai Carabinieri di Agrigento , secondo i quali è emerso che l’ omicidio fu comm

Juve - Marchisio ha Risolto il contratto. Lascia il club dopo 25 anni : Parlare di sorpresa sarebbe fuori luogo. La Juve ntus ci lavorava da inizio mercato e il giocatore era fuori dal progetto tecnico, sesto centrocampista nelle gerarchie in un reparto che regala due/tre ...

Trova l'assassino del fratello e della fidanzata dopo 40 anni : il giallo Risolto grazie a Facebook : Maria parte per fare il giro del mondo: violentata e uccisa a 25 anni Jay e Lauren, giravano il mondo in bici: uccisi dalI'Isis in Tagikistan Il giallo sulla loro morte è durato più di quarant'anni, ...