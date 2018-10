Rischio salmonella | uova fresche ritirate dal mercato | l’avviso del Ministero della Salute

Salsiccia sfusa - il Ministero della Salute ritira un lotto a Rischio salmonella : Nuovo allarme sanitario in tavola. Il Ministero della Salute ha richiamato a scopo precauzionale la Salsiccia sfusa stagionata con il numero di lotto 29/2018 con la scadenza minima del 15/10/2018: ci sarebbe rischio microbiologico per salmonella. Il prodotto è stato confezionato dall'azienda Macelle

Rischio salmonella - richiamato un lotto di salsicce della Macelleria Partenzi : Ieri sul sito del ministero della Salute è stato pubblicato un avviso di richiamo di un lotto di croissant Bauli alla crema di latte a causa di Rischio microbiologico per presenza di salmonella. Nella giornata odierna c'è stato un ulteriore richiamo: questa volta ad essere interessato è un lotto di salsicce prodotto dall’azienda Macelleria Partenzi di Partenzi Francesco. Il Ministero della salute ha pubblicato l'avviso online oggi, invitando ...

Barrette proteiche a marchio +Watt ritirate dal mercato per Rischio salmonella : Nuovo avviso di richiamo di prodotti alimentari a causa del rischio di salmonella è stato pubblicato sul sito del Ministero della salute. Questa volta si tratta di un lotto di Barrette proteiche i cui campioni analizzati hanno fatto riscontrare presenza di salmonella spp.Continua a leggere

