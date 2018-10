Ride-hailing - La Microsoft si allea con l' asiatica Grab

New York - Stop alla crescita incontrollata dei servizi di Ride-hailing : La città di New York si muove per prima negli Stati Uniti per regolamentare i servizi di ride-hailing come Uber e Lyft. Le nuove regole imporranno un numero limitato di licenze, ma anche una paga minima per i guidatori, prendendo così posizione in un settore dove fino a oggi si era agito in maniera molto libera. Tassisti in difficoltà, traffico fuori controllo. New York ha visto crescere in maniera esponenziale il traffico a causa delle vetture ...