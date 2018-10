Ricerca | Unive | ricostruire storia dell' uomo seguendo gli steroli fecali 2

Ricerca - Bussetti : “Puntare all’alleanza università-sistema produttivo” : “I mega trend sono chiari: serve competenza, una Ricerca che sia in grado di portare innovazione, creare start up. Bisogna spendere meglio usando tutti i fondi stanziati per la Ricerca e serve una stabile alleanza fra università, enti di Ricerca e sistema produttivo”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti durante l’audizione in Commissione Attività produttive relativa agli indirizzi programmatici del suo ...

Ricerca - Graphene Flagship : l’utilizzo del grafene nella fotonica al centro di uno studio dell’Università di Udine : l’utilizzo del grafene nella fotonica e, in particolare, come questo materiale permetta una drastica semplificazione della tecnologia utilizzata per realizzare dispositivi ottici integrati alla comunicazione ad elevatissimo bit-rate (50Gb/s o più) per applicazioni quali le telecomunicazioni ottiche o l’interconnessione ottica. È il tema dell’articolo pubblicato su Nature Reviews Materials, del gruppo Nature, frutto di uno studio condotto da ...

Università. A Ravenna ritorna la "Notte Europea dei Ricercatori" con laboratori per grandi e piccoli : ... un'animazione scientifica dedicata alla sostenibilità ambientale con i mirabolanti esperimenti e la comicità irresistibile dei chimico-comici di Leo Scienza. Il programma prosegue con molte proposte ...

Miur - procede iter per nomina Giuseppe Valditara a capo dipartimento Università e Ricerca : Abbiamo ricevuto e pubblichiamo, un comunicato stampa diffuso da UDU (Unione degli Universitari) in merito alla probabile nomina di Giuseppe Valditara a capo del dipartimento Università e Ricerca del Miur. Miur, dipartimento Università e Ricerca: procede iter per la nomina di Giuseppe Valditara ‘Secondo quanto riportato da Repubblica, è ufficialmente partito l’iter per la nomina di Giuseppe Valditara a capo dipartimento Università e ...

Università. Presentata la grande "notte dei Ricercatori" : "Viviamo un'epoca di bufale e dicerie anti scienza, la Notte dei ricercatori è utile anche per dare certezze. Durante la notte della scienza e della ricerca i ricercatori sono a disposizione per fugare dubbi e spiegare ai cittadini la scientificità della ricerca e dare certezza sulle regole scientifiche che governano le nostre ...

Università statale di Milano : Un Ricercatore della Statale di Milano tra gli 11 migliori scienziati emergenti al mondo : La prestigiosa rivista internazionale titola l'articolo pubblicato ieri, 19 settembre, 'Il mondo ai loro piedi', spiegando che gli 11 ricercatori 'stanno lasciando il segno nella scienza', ciascuno ...

Università : Ricercatore Statale Milano tra 11 migliori scienziati emergenti : Milano, 20 set. (AdnKronos) - Giorgio Vacchiano, ricercatore, esperto di foreste del dipartimento di Scienze agrarie e ambientali all'Università Statale di Milano, è stato selezionato da Nature tra gli 11 più influenti ricercatori emergenti, selezionati tra 500 studiosi di tutto il mondo. 'The world

Università : Ricercatore Statale Milano tra 11 migliori scienziati emergenti (2) : (AdnKronos) - Nature ha selezionato i migliori profili tra 500 ricercatori di tutto il mondo valutati secondo il Nature Index che, aggiornato mensilmente, traccia le affiliazioni di articoli scientifici di alta qualità, e il league of scholars whole-of-web (wow) ranking, che identifica i ricercatori

Ricerca : luce sull’origine della sclerosi laterale amiotrofica - lo studio dell’Università di Sassari : Un gruppo di esperti dell’Università di Sassari ha condotto una Ricerca che contribuisce a fare luce sulla genesi della sclerosi laterale amiotrofica. Lo studio (“Disruption by SaCas9 Endonuclease of HERV-Kenv, a Retroviral Gene with Oncogenic and Neuropathogenic Potential, Inhibits Molecules Involved in Cancer and Amyotrophic Lateral sclerosis”) realizzato da Gabriele Ibba, Claudia Piu, Elena Uleri, Caterina Serra e Antonina ...

Università italiane finanziate dall'Ue per la Ricerca - su tutte c'è il Politecnico di Milano : Il piano settennale di Horizon ha finanziato con oltre 740 milioni i progetti dei nostri atenei. Il 12 per cento è andato alla struttura lombarda, alcune città non figurano

Ricerca - un terzo dei fondi europei Horizon 2020 alle università italiane : Teleborsa, - Ricchi fondi per le università italiane dall'Unione Europea . Quasi un terzo delle risorse del programma Horizon 2020 per finanziare Ricerca ed innovazione sono andate agli atenei ...

Ricerca - un terzo dei fondi europei Horizon 2020 alle università italiane : Ricchi fondi per le università italiane dall'Unione Europea . Quasi un terzo delle risorse del programma Horizon 2020 per finanziare Ricerca ed innovazione sono andate agli atenei italiani, in ...