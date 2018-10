Riccione | arriva il corso di primo soccorso Aics in mare per salvare le tartarughe

meteoweb.eu

(Di martedì 9 ottobre 2018) In arrivo ildisocinperle. Partirà giovedì 11 ottobre, quando la commissione ambiente die Fondazione Cetacea insieme per insegnare a sportivi, marinai, studenti e affezionati delcome si salvano lein difficoltà. Colpa del freddo a volte, ma molto piu’ spesso di attivita’ antropiche o da comportamenti sbagliati. Per questo, e’ sempre piu’ urgente educare gli utenti del(dai pescatori agli sportivi) ai comportamenti corretti da tenere in acqua e quando ci si trova di fronte a una tartaruga ferita. Questo e’ il senso deldisocproposto dalla Commissione ambiente nazionale di– Associazione italiana cultura sport, in collaborazione con Fondazione Cetacea Onlus, che si terra’ giovedi’ 11 ottobre dalle 10 al Centro di recupero ...