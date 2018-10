Riace e l' uomo che accusa Lucano | ' È prestanome della ' ndrangheta'

Riace e l'uomo al bar che parla male di Lucano : «È un prestanome della 'ndrangheta» : Cittadino che tra l'altro, secondo i media locali, negli ultimi tempi si sarebbe anche riavvicinato alla politica: e con quale partito? Con Noi con Salvini .

Salvini tradito dalla 'bestia' : posta un video di un cittadino di Riace scontento di Lucano - ma è un uomo che è stato vicino alla 'ndrangheta : Il giorno dopo la manifestazione in cui migliaia di persone hanno portato la loro solidarietà a Mimmo Lucano - il sindaco del Comune in provincia di Reggio Calabria diventato modello di accoglienza diffusa, ora agli arresti domiciliari per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina - Matteo Salvini pubblicava su profilo Facebook un video con il quale sembrava voler dimostrare che la 'favola' dell'integrazione nel paesino della Locride ...

