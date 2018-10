Retribuzione del lavoratore e obbligo di prestare attività lavorativa

quifinanza

(Di martedì 9 ottobre 2018) 9 ottobre 2018 - In seguito alla crisi economica e finanziaria che ha colpito duramente l'economia mondiale una delle conseguenze che ne è derivata è la difficoltà per le aziende di far fronte al pagamento delle retribuzioni dei propri dipendenti, effetto che sicuramente determina il ...