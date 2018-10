Reggio Emilia Esplosione nell’ex inceneritore Iren | morto operaio di Sassari

Un silos è esploso vicino a Reggio Emilia e un operaio è morto : Questa mattina, verso le 8.30, un silos di acetilene è esploso nell’ex inceneritore Iren di Sesso, frazione di Reggio Emilia: un operaio è morto. Nell’impianto erano in corso alcuni lavori, scrive Repubblica. Non è ancora chiara, però, la dinamica di The post Un silos è esploso vicino a Reggio Emilia e un operaio è morto appeared first on Il Post.

Reggio Emilia - è morto Ermanno Canuti : il barbiere di via Toschi maestro di pittura : Canuti è deceduto a 87 anni. Nella sua lunga carriera ha organizzato mostre, scoperto talenti di valore e, anche nella sua bottega, è stato un riferimento per il mondo dell'arte reggiano

Basket - Serie A : Milano e Reggio Emilia trascinate da James e Ledo : Basket, Serie A: Milano e Reggio Emilia vincono all’esordio nel nuovo campionato, che impatto per Ledo e James Basket, il campionato di Serie A è tornato in questo weekend, con gare sin da subito molto emozionanti. Dopo le vittorie di Avellino e Cremona ieri, nella prima partita odierna, la Grissin Bon Reggio Emilia ha avuto la meglio contro Sassari, con il punteggio di 85-77. Ricky Ledo è stato il mattatore della gara, la nuova ...

Reggio Emilia : fuga di gas a Bibbiano - famiglie evacuate : Cinque famiglie sono state evacuate questa mattina da un condominio a Bibbiano (Reggio Emilia) a causa di una fuga di gas: l’allarme è scattato intorno alle 09:30. Sul posto sono i vigili del fuoco di Reggio Emilia e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Reggio Emilia e della stazione di Bibbiano. Dopo oltre due ore di lavoro, i pompieri e i tecnici del gas hanno rilevato un’anomalia in una tubatura esterna ...

Milan show - poker al Sassuolo a Reggio Emilia : Cuore Milan. Dopo tre pareggi consecutivi e con la panchina di Rino Gattuso sempre più traballante, il Milan passa per 4-1 in casa del Sassuolo e prova a dare un calcio alla crisi. Il gran gol di ...

Risultati Serie A / Classifica aggiornata : poker del Milan a Reggio Emilia! : Risultati Serie A: Classifica aggiornata, diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 30 settembre. Nella settima giornata vittorie ci sono le vittorie di Fiorentina e Milan(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 22:18:00 GMT)