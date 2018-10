Reddito di cittadinanza | Quarta Repubblica fa i conti alla manovra del governo

Def - Camusso : “Assenti temi del lavoro e dello sviluppo. Reddito di cittadinanza? Annuncio molto fumoso” : Cgil Cisl e Uil hanno deciso di mettere a punto una piattaforma unitaria, che parta da lavoro fisco e pensioni, che verrà sottoposta al varo degli esecutivi unitari e poi alla discussione degli attivi nei territori e delle assemblee nei luoghi di lavoro e chiedono che si apra il confronto con il governo e il parlamento. Questo quanto emerso dalla segreteria unitaria con i rispettivi segretari generali, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo ...

Reddito di cittadinanza - quali lavori dovrai fare : Per avere diritto al Reddito di cittadinanza bisognerà rendersi disponibili per 8 ore a settimana da impiegare in attività lavorative nel Comune di residenza. Questo, come dichiarato dal Ministro del ...

Reddito di cittadinanza - è flop centri per l'impiego : a Napoli pratiche ancora con la penna : 'No, qui non c'è il Centro per l'impiego. Tanto tempo fa questa era la sede del vecchio collocamento, ora ci sono gli uffici dell'Ispettorato del lavoro'. I due cortesi uscieri in via Vespucci ...

Reddito DI CITTADINANZA/ La guida all'uso (impossibile) per i cittadini : Il REDDITO di CITTADINANZA sarà una delle misure principali della Legge di bilancio, ma non mancano degli ostacoli a un suo corretto utilizzo da parte dei cittadini. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 06:07:00 GMT)CONTRATTI/ Il costo del licenziamento dopo la sentenza sul Jobs Act, di F. SibaniLAVORO E POLITICA/ Così la Cig ci fa scoprire il binario morto del Jobs Act, di G. Larghi

MANOVRA/ Reddito di cittadinanza e pensioni - le modifiche per convincere l'Ue : Manca poco temo per la messa a punto della Legge di bilancio e il Governo ha ancora la possibilità di convincere Bruxelles, ma deve fare dei cambiamenti. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 06:00:00 GMT)DENTRO IL DEF/ Investimenti e Ue, ecco le scosse per l'economia studiate dal Governo, int. ad A.M. RinaldiI NUMERI DEL DEF/ Un pasticcio che fa perdere voti a Lega e M5s, int. a F. Forte

Reddito di cittadinanza - la sfida è nella lotta a finti poveri e Isee truccati : Nei controlli su soggetti a rischio effettuati dalla Guardia di Finanza dal 2016 al 2018 sei su dieci non sono in regola con la fruizione di prestazioni sociali agevolate...

Reddito di cittadinanza - «ridotto» per chi abita con i genitori|Chi ne ha diritto : La misura inclusa nella prossima legge di Bilancio è destinata a chi ha un Reddito o una pensione al di sotto dei 780 euro. Chi vive nella propria casa otterrà una cifra inferiore

Reddito di cittadinanza : al momento l'assegno non andrà a chi vive con i genitori : Il Reddito di cittadinanza è probabilmente l'incentivo economico più generoso che lo Stato italiano abbia mai offerto finora a chi è senza Reddito o quasi. I criteri che stabiliscono i beneficiari però si fanno sempre più stringenti, infatti per come stanno ora le cose gli individui che risultano ad oggi conviventi con i genitori potrebbero essere esclusi dall'aiuto economico. Reddito di cittadinanza, bamboccioni a rischio esclusione Le ...

Reddito di cittadinanza - niente sussidio per chi vive con i genitori : Il termine fu coniato quasi dieci anni fa dall'allora ministro dell'Economia Tommaso Padoa Schioppa: «bamboccioni». Da allora è entrato nel gergo comune per indicare quella...

Di Maio : Dopo manovra possibile decreto per Reddito cittadinanza : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Di Maio dice che se serve si farà un decreto per il Reddito di cittadinanza : Roma, 8 ott., askanews, - La misura che prevede il reddito di cittadinanza 'sarà per la maggior parte nella legge di bilancio' ma 'qualora dovesse servire una normativa subito dopo la legge di ...

Di Maio : se servirà decreto dopo manovra per Reddito cittadinanza : Roma, 8 ott., askanews, - La misura che prevede il reddito di cittadinanza "sarà per la maggior parte nella legge di bilancio" ma "qualora dovesse servire una normativa subito dopo la legge di ...

Perché il Reddito di cittadinanza potrebbe slittare e non arrivare a marzo : Il reddito di cittadinanza potrebbe non arrivare a marzo o ad aprile come inizialmente promesso da governo e M5s. La misura sarà prevista da una proposta di legge collegata alla manovra che - insieme ad altre 11 - potrebbe non essere discussa prima di gennaio, con conseguente slittamento dell'introduzione dell'assegno.Continua a leggere

Reddito di cittadinanza - D’Alema : “Giusta esigenza - ma non bastano le buone intenzioni” : Durante la trasmissione Agorà in onda su Rai Tre, Massimo D'Alema in un'intervista spiega il suo punto di vista riguardo al Reddito di cittadinanza. "Le buone intenzioni le hanno tutti, però poi le cose bisogna saperle fare e secondo me loro non sanno farle" ha dichiarato l'ex Presidente del Consiglio.Continua a leggere