REDDITO DI CITTADINANZA | ECCO I LAVORI CHE SI DOVRANNO FARE M5s | “quota andrà alle

M5S : «Alle imprese che assumono quota REDDITO cittadinanza» Chi ne ha diritto e come funziona : Le aziende che assumeranno una persona formata grazie al reddito di cittadinanza avranno la possibilità di trattenere la quota di reddito che sarebbe spettata alla persona disoccupata. Lo ha spiegato ...

Vittorio Sgarbi : "REDDITO d'intelligenza invece che quello di cittadinanza. Va premiato il merito - la proposta del governo umilia le persone" : Se avete sempre sostenuto che in Italia non viene premiato il merito, forse sarete d'accordo con la nuova proposta/provocazione di Vittorio Sgarbi. Il deputato di Forza Italia e sindaco di Sutri si scaglia, a suo modo, contro il Reddito di cittadinanza. La manovra pentastellata secondo il critico d'arte "crea solo sacche di parassitismo".La sua proposta consiste nel cambiare le fasce di cittadini che potrebbero beneficiare dei 780 euro promessi ...

I furbetti del REDDITO di cittadinanza saranno stanati con un'app. Diego Piacentini : "Ecco come funzionerà" : Per il momento la stanno testando 7 comuni ma io.italia.it sarà l'app che servirà a stanare, in tutta Italia, i furbetti del reddito di cittadinanza. come funzionerà? Lo ha spiegato Diego Piacentini, commissario straordinario - in scadenza - per l'attuazione dell'Agenda digitale per il governo italiano in un'intervista al Corriere della Sera. Il dispositivo servirà a scoprire chi vuole falsificare le carte, ma anche ...

Piacentini - Mr. Agenda digitale : app anti-furbetti per il REDDITO di cittadinanza : Si chiama io.italia.it, è l'app anti-furbetti per il reddito di cittadinanza. È l'eredità di Diego Piacentini, in scadenza questo mese dall'incarico di commissario straordinario per l'attuazione dell'...

Piacentini : app anti-furbetti per il REDDITO di cittadinanza Software testato in 7 Comuni : L’annuncio del commissario uscente. Il «software del cittadino» servirà anche a tracciare il passaggio dei soldi e valutare se il sistema funziona o no

Def - Padoan contro Tria : “REDDITO di cittadinanza e stop alla legge Fornero per creare lavoro fa ridere” : Dopo l’illustrazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, nella Commissione Bilancio e Finanze di Camera e Senato a Montecitorio, è intervenuto, duramente, l’ex ministro Pier Carlo Padoan, oggi deputato Pd. “Che il reddito di cittadinanza e la riforma pensionistica servono per creare occupazione fa ridere e non è assolutamente vero che l’intervento sulle pensioni accelera l’uscita dal ...

REDDITO di Cittadinanza - Bari : 4 su 10 rinunciano al simile “bonus dignità”/ Rischio per chi vive coi genitori : Reddito di Cittadinanza, le ultime notizie e i dubbi: a Bari 4 su 10 rinunciano al simile "bonus dignità". Misura a Rischio per chi vive ancora in casa con i genitori(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 12:12:00 GMT)

Il REDDITO di cittadinanza sarà digitale? Risponde Piacentini La diretta video : Intervista a Diego Piacentini che ha creato le basi per l’infrastruttura digitale per il reddito di cittadinanza

'Congelare REDDITO di cittadinanza e quota 100'. L'altro piano B grilloleghista : Roma. "Trattare, si dovrà trattare", dice il deputato leghista. "Mancano ancora dieci giorni: pochi, ma anche tanti", gli ribatte il collega grillino. E insomma ci si sta pensando, a una via d'uscita? ...

REDDITO di cittadinanza - Quarta Repubblica fa i conti alla manovra del governo : Il punto centrale del programma di governo rimane il Reddito di cittadinanza. Ma è un provvedimento fattibile? Secondo le prime stime la platea potenziale dovrebbe riguardare sei milioni e mezzo di persone cui dare un contributo di 780 euro, tranne per coloro che hanno la prima casa di proprietà. In questo caso dalla suddetta cifra verranno decurtati tra i 280 e i 380 euro. Quindi il costo del Reddito di cittadinanza dovrebbe aggirarsi intorno ...

Def - Camusso : “Assenti temi del lavoro e dello sviluppo. REDDITO di cittadinanza? Annuncio molto fumoso” : Cgil Cisl e Uil hanno deciso di mettere a punto una piattaforma unitaria, che parta da lavoro fisco e pensioni, che verrà sottoposta al varo degli esecutivi unitari e poi alla discussione degli attivi nei territori e delle assemblee nei luoghi di lavoro e chiedono che si apra il confronto con il governo e il parlamento. Questo quanto emerso dalla segreteria unitaria con i rispettivi segretari generali, Susanna Camusso, Annamaria Furlan e Carmelo ...

REDDITO di cittadinanza - quali lavori dovrai fare : Per avere diritto al Reddito di cittadinanza bisognerà rendersi disponibili per 8 ore a settimana da impiegare in attività lavorative nel Comune di residenza. Questo, come dichiarato dal Ministro del ...

REDDITO di cittadinanza - è flop centri per l'impiego : a Napoli pratiche ancora con la penna : 'No, qui non c'è il Centro per l'impiego. Tanto tempo fa questa era la sede del vecchio collocamento, ora ci sono gli uffici dell'Ispettorato del lavoro'. I due cortesi uscieri in via Vespucci ...

REDDITO DI CITTADINANZA/ La guida all'uso (impossibile) per i cittadini : Il REDDITO di CITTADINANZA sarà una delle misure principali della Legge di bilancio, ma non mancano degli ostacoli a un suo corretto utilizzo da parte dei cittadini. GIULIANO CAZZOLA(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 06:07:00 GMT)CONTRATTI/ Il costo del licenziamento dopo la sentenza sul Jobs Act, di F. SibaniLAVORO E POLITICA/ Così la Cig ci fa scoprire il binario morto del Jobs Act, di G. Larghi