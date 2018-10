Rasoi e phon a 107 anni Il parrucchiere italiano che fa la barba al tempo

ilgiornale

(Di martedì 9 ottobre 2018) Ha iniziato a lavorare con pettine e forbici quando aveva solo 11, e un taglio costava 25 centesimi. Erano i primiVenti, alla Casa Bianca c'era Warren Harding, e un ragazzino emigrato pochiprima dall'Italia decise di lasciare la scuola per lavorare apieno. Oggi Anthony Mancinelli dine ha 107, ed è il barbiere dei primati: è il più anziano del mondo e lavora ancora quasi otto ore al giorno.Mancinelli è nato nel 1911 vicino a Napoli, e quando ne aveva otto è emigrato negli Usa con la famiglia. Aveva sette fratelli, ma è rimasto soltanto lui. Anthony vive e lavora a New Windsor, nello stato di New York, a circa un'ora e mezza da Manhattan: già nel 2007, a 96, è entrato nel Guinness dei primati come il barbiere più anziano al mondo ancora al lavoro. Da allora ne sono passati altri undici, ma lui non demorde. Come racconta al New York Times per cinque ...