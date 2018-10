Rapina in villa a Lanciano | arrestato in Romania il sesto componente della banda

Rapina in villa a Lanciano - preso in Romania il sesto uomo della banda : E' stato arrestato un sesto componente della banda che il 23 settembre aveva assaltato a Lanciano la villa dei coniugi Martelli massacrandoli di botte e mutilando la moglie del professionista: si ...

Ferentino - Rapina in villa : coniugi picchiati e legati/ Ultime notizie : 5 banditi in fuga - dell’Est Europa? : Ferentino, rapina in villa: coniugi picchiati e legati, banditi in fuga. In corso caccia all'uomo, banda di cinque malviventi, forse tutti dell'Est Europa, indagini in corso.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 16:01:00 GMT)

Rapina in Villa - capo banda non risponde agli inquirenti : Chieti - Si è avvalso della facoltà di non rispondere il romeno Alexandru Bogdan Colteanu, il 26enne bloccato a Casal di Principe (Caserta) e fermato con l'accusa di aver tentato di ricettare un orologio rubato durante la Rapina nella Villa dei coniugi Martelli, a Lanciano, il 23 settembre scorso. L'uomo è accusato di Rapina pluriaggravata, lesioni gravissime, sequestro di persona e porto abusivo di arma. Il romeno, ...

Rapina in Villa - confermato carcere per quinto componente banda Rapinatori : Chieti - Il Gip di Lanciano Massimo Canosa ha convalidato il fermo per il 26enne ritenuto il quinto componente della banda responsabile della Rapina di domenica 23 settembre nella Villa dei coniugi Martelli a Lanciano. Il giudice ha disposto il provvedimento di arresto cautelare in carcere per il medesimo, difeso dall'avvocato Paolo Sisti. Nel corso dell'interrogatorio davanti al gip e al procuratore capo Mirvana Di Serio ha confermato ...

Rapina in villa - catturato anche un quinto uomo : Chieti - E' stato rintracciato e fermato alla periferia di Lanciano, nella tarda serata di ieri, mentre si stava organizzando per la fuga, un quinto uomo ritenuto componente della banda che ha compiuto l'efferata Rapina nella villa dei coniugi Martelli all'alba di domenica scorsa. Si tratta di un romeno di 26 anni, si nascondeva nelle campagne pattugliate ieri pomeriggio nel corso dell'operazione congiunta di Polizia e ...

Rapina in villa - 'il macellaio' capo della banda rischia di tornare in libertà : Corsa contro il tempo per tenere in carcere il capo della banda dei rumeni che, a Lanciano, ha assaltato la villa del dottor Carlo Martelli e tagliato un orecchio alla moglie. Alexandru Bogadan ...

Rapina in villa a Lanciano - il racconto : “Così hanno tagliato l’orecchio di mia moglie'” : “‘Dove sta la cassaforte? Se non ce lo dici affettiamo tua moglie’ e poi le hanno tagliato l’orecchio”.Continua a leggere

Lanciano - Rapina in villa : ?il macellaio? romeno rischia di tornare in libertà. Corsa contro il tempo per tenerlo in carcere : Corsa contro il tempo per tenere in carcere il capo della banda dei rumeni che, a Lanciano, ha assaltato la villa del dottor Carlo Martelli e tagliato un orecchio alla moglie. Alexandru Bogadan...

Rapina in villa a Lanciano - i tre romeni fermati confessano - Fermato anche il sesto uomo : Come già sospettavano gli investigatori, dunque, l'esecutore materiale della mutilazione sarebbe il 26enne arrestato a Caserta e considerato il capo della banda. E' stato l'utilizzo del S.A.R.I , ...

Rapina in villa - fermato un quinto uomo : ANSA, - LANCIANO, CHIETI,, 30 SET - E' stato rintracciato e fermato alla periferia di Lanciano, nella tarda serata di ieri, mentre si stava organizzando per la fuga, un quinto uomo ritenuto componente ...

Rapina violenta in villa : Colteanu fuggì da comunità in Umbria : Era fuggito anni fa da una comunità di recupero umbra il romeno Alexandru Bogadan Colteanu, uno degli arrestati per la Rapina di Lanciano nella villa dei coniugi Martelli. Il giovane, bloccato a Casal ...

Rapina in villa a Lanciano - fermato il quinto componente della banda - : Un ragazzo rumeno di 26 anni è stato bloccato nelle campagne in periferia: è stato portato in caserma e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Poco prima era stato fermato un suo connazionale di ...

Rapina in villa a Lanciano - i tre romeni fermati confessano - Preso il quinto uomo : Come già sospettavano gli investigatori, dunque, l'esecutore materiale della mutilazione sarebbe il 26enne arrestato a Caserta e considerato il capo della banda. E' stato l'utilizzo del S.A.R.I , ...

Rapina in villa a Lanciano - fermato il quinto uomo : È stato rintracciato e fermato alla periferia di Lanciano, nella tarda serata di ieri, il quinto uomo ritenuto componente della banda che ha compiuto la Rapina nella villa dei coniugi Martelli all’alba di domenica scorsa. L’uomo, un romeno di 26 anni, si nascondeva nelle campagne pattugliate ieri pomeriggio da Polizia e Carabinieri nella frazioni ...