Rai | per il Tg1 spunta Piccinini | testa a testa con Sangiuliano

Reggio Emilia. Esplosione nell’ex inceneritore Iren : morto opeRaio di Sassari : S.S., operaio sassarese di 42 anni, è morto nell’Esplosione di un silos. L’infortunio sul lavoro è avvenuto nell’ex inceneritore Iren

Reggio Emilia - esplode un silos in un ex inceneritore : morto un opeRaio : Un operaio è morto nell’esplosione di un silos di acetilene, nell’ex inceneritore Iren di via Dei Gonzaga a Sesso, nella prima periferia di Reggio Emilia. La deflagrazione è avvenuta intorno alle 8:30 mentre erano in corso alcuni lavori intorno all’impianto. Nessun altro lavoratore sarebbe rimasto ferito, stando ai primi accertamenti. Sul posto sono accorsi subito i sanitari del 118, con automedica e ambulanza, e i vigili del fuoco, ma per ...

UcRaina - esplode deposito di munizioni/ Video ultime notizie : 10mila persone evacuate - chiuso spazio aereo : Ucraina, esplode deposito di munizioni. Video ultime notizie: 10mila persone evacuate, chiuso spazio aereo, interdetto il traffico stradale e ferroviario(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 09:47:00 GMT)

Rai - per il Tg1 spunta l'outsider Piccinini - Fanpage - : testa a testa con Sangiuliano : di Mario Ajello Ci siamo? Quasi. O entro la fine di questa settimana o, più probabilmente, all'inizio della prossima la Rai giallo-verde avrà i suoi direttori. Dei tiggì e delle reti. Oggi Luigi Di ...

Salvini e Le Pen vogliono guidare un nuovo partito opeRaio : Un fronte unico sotto la bandiera della "libertà dei popoli" che si presenterà con liste divise e nazionali ma probabilmente con un unico Spitzenkanditat, candidato alla commissione Ue. Matteo Salvini e Marine Le Pen lanciano da Roma la corsa 'sovranista' alle europee di fine maggio. Il vice premier leghista e il segretario nazionale del Rassemblement national partecipano insieme a un incontro su crescita e ...

Lieve incidente per Alessia Marcuzzi. Nicola Savino “DovRai prendermi in braccio” : “Dovrai prendermi in braccio mercoledì prossimo“. E’ l’appello scherzoso che Alessia Marcuzzi, neo conduttrice dello show “Le Iene” lancia da L'articolo Lieve incidente per Alessia Marcuzzi. Nicola Savino “Dovrai prendermi in braccio” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Diretta/ Juventus U23-Pro Patria (risultato finale 2-0) streaming video Rai : la chiude Pereira! : Diretta Juventus U23-Pro Patria, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, quinta giornata del girone A(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 22:21:00 GMT)

DIRETTA/ Juventus U23-Pro Patria (risultato live 0-0) streaming video Rai : ritmi bassi e tatticismo esasperato : DIRETTA Juventus U23-Pro Patria, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, quinta giornata del girone A(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 21:05:00 GMT)