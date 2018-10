Raggi | “Sfratto madre Taverna? Si seguirà la legge come per tutte le altre persone Mai

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 ottobre 2018) “Faccio una premessa, io questo caso l’ho appreso dalla stampa, la senatricemai si è permessa di chiamare l’amministrazione o me, e lo sottolineo. Sicuramente gli uffici farannole indagini e silaesattamenteperle”. Così la sindaca di Roma Virginiainterpellata su un eventuale sfratto per ladella senatrice Paola. Il caso è stato sollevato oggi da la Repubblica: il quotidiano ha raccontato che l’anzianadella senatrice a 5 Stelle vive in una casa popolare a Roma ma, secondo gli uffici del Campidoglio, senza averne più diritto L'articolo: “Sfratto? Silaperle. Mai contattata dalla senatrice” proviene da Il Fatto Quotidiano.