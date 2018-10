Raffaella Fico a difesa di Ronaldo | Quando stavamo insieme | lui…

ilgiornale

(Di martedì 9 ottobre 2018)scende in campo per difendere il "suo" Cristiano. La showgirl napoletana e l"asso portoghese, infatti, sono statidiversi anni fa."Sono stata fidanzata 11 mesi con Cristiano, ai tempi lui giocava con il Manchester United. E sono stati 11 mesi d'amore". Parole che larilascia ai microfoni di Rai Radio 1, ospite della trasmissione "Un giorno da pecora".Ma non è tutto. Perché la bellezza nostrana ha voluto difendere a spada tratta il cinque volte pallone d"oro, e attuale calciatore della Juventus, raccontando anche un simpatico aneddoto. Quale? Eccolo: "è un ragazzo normale, tranquillo, semplice, con me è stato un vero gentiluomo. A casa come si comportava? Si allenava anche a casa, faceva gli addominali. Li faceva dopo cena. Guardava un film, si rilassava e faceva gli addominali, ne avrà fatti 4 o 5 serie da 20".