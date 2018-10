Pensioni - come funziona la Quota 100 e quando si potrà lasciare il lavoro in anticipo : Ultime novità sulle Pensioni: il superamento della legge Fornero verrà confermato dalla legge di bilancio, ma per ora restano alcuni dubbi sulle modalità. Quasi certa l'introduzione della quota 100, così come sembra sicuro il rinvio della quota 41. Incertezza anche sulle tempistiche: il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, fa sapere che le misure previste potrebbero essere modificate l'anno prossimo.Continua a leggere

RIFORMA PENSIONI 2018/ Per i sindacati Quota 100 non basta (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie. Per i sindacati Quota 100 non basta. Si prepara una piattaforma unitaria sul Def. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali. Cgil, Cisl e Uil hanno fatto un punto sulla Nota di aggiornamento del Def e complessivamente non è emerso un giudizio positivo. I sindacati confederali hanno quindi deciso di mettere a punto una piattaforma unitaria, a partire da lavoro, fisco e PENSIONI, da ...

Riforma pensioni 2018 e Quota 100/ Dagli Attuari spinta a rivedere la Legge Fornero (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018 e Quota 100, ultime notizie. Dagli Attuari spinta a rivedere la Legge Fornero. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 11:07:00 GMT)

'Congelare reddito di cittadinanza e Quota 100'. L'altro piano B grilloleghista : Roma. "Trattare, si dovrà trattare", dice il deputato leghista. "Mancano ancora dieci giorni: pochi, ma anche tanti", gli ribatte il collega grillino. E insomma ci si sta pensando, a una via d'uscita? ...

Pensioni - salta la quota 41 e cambia la Quota 100 : ecco chi potrà lasciare il lavoro in anticipo : Pochissime certezze su ciò che il governo M5s-Lega farà in tema di Pensioni con la prossima legge di bilancio. Ancora da...

Quota 100 : si rischia di dover restituire metà della pensione per il divieto di cumulo : divieto di arrotondare, così titolavano i maggiori quotidiani italiani ieri in riferimento ad una nuova ipotesi che è stata inserita tra le tante voci e indiscrezioni che accompagnano Quota 100. La misura continua a far discutere, con i sindacati che hanno già chiesto un incontro con l’esecutivo prima che la misura venga inserita nella manovra di fine anno. Paletti, restrizioni, limiti e vincoli sono argomenti che necessariamente devono essere ...

Pensioni : Quota 100 non è soltanto 62 anni e 38 di contributi - parola di Salvini : Matteo Salvini è tornato a parlare della riforma Pensioni nella giornata di ieri, in occasione dell'intervista rilasciata a Rtl nello spazio Non Stop News. Rispondendo alle domande poste dal conduttore della trasmissione radiofonica, il vicepremier si è detto felice di quanto fatto fino ad ora dal governo, citando tra le altre cose il superamento della legge Fornero attraverso la quota 100. Sul nuovo strumento previdenziale che dovrebbe partire ...

Pensioni e LdB2019 - Salvini : con Q100 in Manovra 'non ci sarà Quota 41' : I nuovi aggiornamenti sulle Pensioni vedono arrivare la conferma dal Vice Premier Salvini sull'esclusione della quota 41 per i lavoratori precoci [VIDEO] dalla legge di bilancio 2019, con il rinvio al prosieguo della legislatura. Nel frattempo dall'opposizione arrivano dure critiche al riguardo, mentre i sindacati preparano la mobilitazione. Infine, dai Comitati si esprime preoccupazione in merito all'emergere di un possibile vincolo rispetto ai ...

Niente lavoretti extra per chi andrà in pensione con Quota 100 : Una delle accuse mosse alla riforma Fornero è stata sempre quella di far rimanere al lavoro le persone fino a un'eta' troppo elevata. Nel 2019, secondo quanto previsto dalla legge attuale, le Pensioni di vecchiaia saliranno a 67 anni e quelle di anzianita' di tre mesi oltre i 43 anni di contributi versati. L’obbiettivo del Governo giallo-verde è quello di superare la riforma Fornero per consentire ai lavoratori di andare in pensione prima e ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Damiano : Quota 100 e Quota 41 - non ci sono soldi per entrambe (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 9 ottobre. Le parole di Cesare Damiano su Quota 100 e Quota 41. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 05:57:00 GMT)

Pensioni - Brambilla su Quota 100 : ‘La gente pensa all’immediato - il Governo alle elezioni’ : La riforma Pensioni che il Governo gialloverde intende includere nella Legge di Bilancio 2019 non piace all’economista leghista, Alberto Brambilla. In un’intervista rilasciata al quotidiano ‘Il Giornale’, Brambilla ritiene che l’Italia non abbia bisogno di altra assistenza e di altra spesa sociale. Se mandiamo in pensione 300mila persone in più in un anno – ha sottolineato l’economista – il ...

Pensioni - con Quota 100 addio al cumulo : Potrebbe essere vietato sommare i contributi per chi intende andare in pensione con quota 100 . Il governo starebbe infatti valutando l' ipotesi di vietare il ricorso al cumulo gratuito dei contributi ...

RIFORMA PENSIONI 2018 E Quota 100/ Le domande sulle misure per le donne (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e QUOTA 100, ultime notizie. Le domande sulle misure per le donne. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 8 ottobre. Cresce l’attesa, dopo la presentazione della Nota di aggiornamento del Def, per l’approvazione della Legge di bilancio, che conterrà diverse misure tra cui quelle relative alla RIFORMA delle PENSIONI. Orietta Armiliato, sulla pagina Facebook del Comitato Opzione donna ...