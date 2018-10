Quest’anno gli accessori Made by Google sono tanti | ecco Google Pixel Stand | Pixel

Juventus - Allegri applaude i suoi ragazzi : “la miglior prestazione di Quest’anno. Mercato? Ecco come ci muoviamo” : L’allenatore della Juventus si è complimentato con la sua squadra dopo la vittoria di Udine, esprimendo le proprie considerazioni Ottava vittoria in campionato, la decima in questo esaltante inizio di stagione che lancia la Juve verso traguardi inimmaginabili. La formazione di Allegri non lascia scampo all’Udinese, stendendola grazie ai gol di Bentancur e Cristiano Ronaldo. Andrea Bressanutti/LaPresse Felice e soddisfatto della ...

Scioglimento dei ghiacci artici - per Quest’anno abbiamo superato il tetto massimo : L’estensione di ghiaccio marino dell’Artico ha da poco toccato il suo minimo annuale. Attraverso i rilevamenti satellitari, infatti, nelle date del 19 e del 23 settembre si sono contratti su una superficie di 4 milioni e mezzo di chilometri quadrati, il sesto valore più basso (tutti i più bassi si collocano negli ultimi dieci anni) da quando è possibile misurarlo con precisione. I dati, raccolti dalla Nasa ed elaborati dal National ...

MTV EMA 2018 : anche Quest’anno torna la Wild Card! Sarai tu a scegliere il quinto nominato per Best Italian Act : Ci siamo quasi! The post MTV EMA 2018: anche quest’anno torna la Wild Card! Sarai tu a scegliere il quinto nominato per Best Italian Act appeared first on News Mtv Italia.

Eurotrump e gli altri film presentati Quest’anno a Ferrara : Mondovisioni è una rassegna di documentari curata da CineAgenzia, in collaborazione con Internazionale, e presentata al festival di Internazionale a Ferrara. Leggi

Festival di Sanremo - Favino rifiuta : Quest’anno non ci sarà lui accanto a Baglioni : Festival di Sanremo: Pierfrancesco Favino non affiancherà Claudio Baglioni nella conduzione È ufficiale, Piefrancesco Favino non prenderà parte alla prossima edizione del Festival di Sanremo. A rivelarlo è stato il settimanale Chi. Secondo il giornale, nello specifico, pare che Claudio Baglioni abbia contattato l’attore per una seconda volta dopo il successo dello scorso anno. Favino, […] L'articolo Festival di Sanremo, Favino ...