Quei conflitti d’interesse dietro allo spread e ai rating

(Di martedì 9 ottobre 2018) Lovola, vola sempre più su e ogni tanto torna giù, spinto anche dagli epitaffi di alcuni "Guardiani dell'ortodossia" della bandiera azzurra a 12 stelle, e dalle banche europee (spesso le maggiori azioniste delle banche italiane), le quali a loro volta perdono in Borsa come pugili suonati.In pratica, i grandi gruppi finanziari guadagnano sui debiti "sovrani" dello Stato, in mano alle loro stesse banche, ma si liberano vendono le azioni di queste controllate, in una sorta di "gioco perverso" attraverso l'High Frequency Trading.Chi e quanto ci sta guadagnando? E nessuna istituzione sovranazionale che controlli quest'altalena, che sa tanto di killeraggio nei confronti di uno dei 6 stati fondatori della Comunità europea. È come una partita di giro, una speculazione sulle prime mosse di politica economica e finanziaria pro del governo gi-verde; ma ...