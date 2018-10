Quando Papa Francesco elogiava il sindaco di Riace Mimmo Lucano e il suo modello

Papa Francesco : no a populismi - Quando si è chiusi non si va avanti : "Oggi sono di moda i populismi , che non hanno niente a che vedere con il 'popolare': il popolare è la cultura del popolo, e la cultura del popolo si esprime nell'arte, si esprime nella festa: ogni ...

Quando il Papa tesseva le lodi del sindaco di Riace : ... Sasà Albanese, Francesco Cirillo, Peppino Lavorato, Emilio Sirianni, Giuseppe Impastato solo per fare alcuni nomi che hanno ispirato la mia azione sociale e politica in questa terra di frontiera, ...

Il Papa alla polizia : "Siete vicini agli ultimi Quando prevenite il crimine" : ultimi , nel nostro mondo sono coloro che lasciano la loro terra a causa della guerra e della miseria, e devono ripartire da zero in un contesto del tutto nuovo; ultimi sono coloro che hanno perso la ...

Papa Francesco : a 'Il Sole 24 Ore' - ' Quando fare soldi diventa l'obiettivo primario si costruiscono strutture di povertà - schiavitù e di ... : 'La vita sociale non è costituita dalla somma delle individualità, ma dalla crescita di un popolo'. Così Papa Francesco nell'intervista pubblicata da 'Il Sole 24 Ore' . 'La scienza, la tecnica, il progresso tecnologico possono rendere più veloci le azioni, ma il cuore è esclusiva della persona per immettere un supplemento di amore nelle relazioni e nelle istituzioni', ...

