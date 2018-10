“Quando ho detto a Stella che il suo papà non c’era più” Il racconto choc di Carlotta

caffeinamagazine

: Assolutamente. E l’ho detto pubblicamente: su energia, ilva, Piano Made in Italy e impresa 4.0 quando si tratta di… - CarloCalenda : Assolutamente. E l’ho detto pubblicamente: su energia, ilva, Piano Made in Italy e impresa 4.0 quando si tratta di… - carlaruocco1 : Al Parlamento europeo di Strasburgo il nostro Marco Valli - Portavoce M5S Parlamento europeo attacca il Presidente… - romeoagresti : #Allegri su #Bernardeschi: 'Non volevo assolutamente offendere e sminuire la Fiorentina. Ho solo detto un dato di f… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) La morte di un parente o di un grande amore non è una cosa che passa in fretta e questoMantovan lo sa benissimo: “Non è una fase serena, mi lascio un po’ trasportare dagli eventi. La mia forza è nostra figlia”. È proprioa rompere un lungo silenzio iniziato con la tragica scomparsa del marito Fabrizio Frizzi. A darle forza la figliae l’affetto delle persone: “Lei è tutta la mia vita – ha spiegato in un’intervista a “Chi”, in edicola domani – Ma è anche l’amore della gente per Fabrizio che mi aiuta ogni giorno”. È naturalmente toccato a lei spiegare al’assenza del: “Le ho sempre parlato liberamente. Sarebbe difficile nascondere la nostra realtà, oltre che sbagliato. L’abbiamo sempre trattata come se fosse un’adulta, ha sempre vissuto una vita in mezzo agli adulti. Certo, rispondo anche a domande scomode. Non è facile, ovvio, ma ...