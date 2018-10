eurogamer

: Pubblicati gli utlimi due capitoli per The Exorcist: Legion VR #TheExorcist - Eurogamer_it : Pubblicati gli utlimi due capitoli per The Exorcist: Legion VR #TheExorcist - auslvda : Pubblicati 3 avvisi pubblici per l'assunzione a tempo determinato di psichiatri, ginecologi e radiologi. Le domande… - Unitelematiche : RT @CfuOrientamento: Gli ultimi dati pubblicati dal MIUR testimoniano la grande Crescita delle #Università #Telematiche. Leggi l 'articol… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Gli ultimi due nuovidi TheVR sono finalmente disponibili da oggi per PlayStation VR, riporta Dualshockers.I4 e 5 sono statigiusto in tempo per Halloween, per cui potremo indossare i nostri visori per la realtà virtuale e calarci nella storia horror di William Peter Blatty, autore della serie videoludica. Date le premesse deiprecedenti, non possiamo che aspettarci un finale degno di nota per il titolo horror in VR. In TheVR saremo testimoni di cinque episodi soprannaturali. Saremo un detective che indaga su questi eventi molto strani, naturalmente non mancheranno esorcismi, omicidi dai connotati ritualistici e molto altro.Read more…