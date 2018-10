Protezione Civile | Abruzzo | sabato 13 e domenica 14 ottobre torna “Io Non Rischio”

Meteo Protezione Civile domani : ancora un po' di instabilita' - specie al Sud : La giornata di domani vedrà tempo complessivamente più stabile sulla penisola, anche se assisteremo ancora a un pò di instabilità soprattutto al Sud. Ecco il bollettino della Protezione...

Terremoto nel Catanese - Musumeci attende relazione Protezione civile : "Sono in attesa di conoscere le relazioni conclusive della Protezione civile regionale, dopo le ricognizioni effettuate a Biancavilla e Santa Maria di Licodia. In base ai risultati delle verifiche, ...

Marcia della Pace - in campo oltre 200 volontari della Protezione Civile : Sono oltre 200 i volontari impegnati domenica 7 ottobre per l'assistenza alle migliaia di partecipanti alla Marcia della Pace Perugia-Assisi. In campo, le strutture regionali con un posto medico ...

Maltempo in Calabria - il capo della Protezione Civile : 'L'allerta continua' : 'L'allerta arancione continuerà fino alle 24 di stanotte' mette in guardia Carlo Tanzi, capo della Protezione civile della Calabria, che prova a spiegare quali siano state le problematiche che hanno ...

Maltempo Calabria - la Protezione Civile : “Prima la messa in sicurezza - poi la conta dei danni” : “Prima dobbiamo cercare i dispersi e mettere in sicurezza i luoghi colpiti dall’alluvione per garantire l’incolumità delle persone che ci vivono e poi cominceremo la conta dei danni, che sono comunque, posso anticiparlo, molto ingenti”. Lo dice all’ANSA il Capo della Protezione Civile calabrese, Carlo Tansi, rispondendo alla domanda su una possibile quantificazione dei danni provocati dall’alluvione che ha ...

Maltempo Calabria - il capo della Protezione Civile : "L'allerta continua" : "L'allerta arancione continuerà fino alle 24 di stanotte" mette in guardia Carlo Tanzi, capo della Protezione Civile della Calabria, che prova a spiegare quali siano state le problematiche che hanno ...

Terremoto nel Catanese - Protezione Civile : verifiche su chiese e scuole : “Ci siamo concentrati su una prima sommaria verifica della situazione con danni in alcune strutture tra cui le chiese e le scuole per potere fare riprendere l’attivita’ scolastica lunedi’ e fatto sopralluoghi di agibilita’ negli edifici privati man mano che arrivano le segnalazioni. In questa prima fase ci interessa sapere se ci sono case inagibili, soprattutto nella zona piu’ colpita che e’ quella del ...

Terremoto nel Catanese - il sindaco di Biancavilla : “La macchina della Protezione Civile ha funzionato” : “La situazione allo stato attuale non e’ delle migliori perche’ abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di danni causati dal Terremoto, ma vogliamo rassicurare i cittadini che la macchina della Protezione Civile ha funzionato. Gia’ da stanotte ci siamo attivati con particolare attenzione alle scuole, agli edifici pubblici. Sono un centinaio gia’ le richieste arrivate al Com per sopralluoghi in case private. La ...

Terremoto Sicilia - scossa nel Catanese : il presidente Musumeci in contatto con la Protezione Civile : “Sto seguendo costantemente, attraverso la Protezione Civile regionale che si e’ subito attivata, il lavoro di ricognizione che si svolge nell’area etnea a seguito della scossa di Terremoto della scorsa notte. Dai primi accertamenti non risultano danni alle persone, tranne pochi contusi, ma soltanto ad alcuni fabbricati nella zona fra Biancavilla e Santa Maria di Licodia. E’ stata disposta la momentanea chiusura di due ...

Maltempo Calabria - il capo della Protezione Civile : “Anche domani allerta rossa - massima precauzione” : “Raccomandiamo a tutti i cittadini la massima precauzione perché per le prossime ore è prevista ancora allerta rossa in Calabria e domani la stessa allerta sarà estesa al Tarantino”. Così Angelo Borrelli, capo del Dipartimento della Protezione Civile, prima del vertice in prefettura a Catanzaro con le autorità locali di Protezione Civile. “Noi viviamo in un momento – ha aggiunto Borrelli – in cui si verificano ...

Maltempo : la Protezione Civile studia un sistema di allerta nazionale : Una piattaforma di allertamento nazionale in grado di avvertire per tempo tutta la popolazione sui rischi dovuti a calamità naturali con gli Sms e una App: è l’idea allo studio della Protezione Civile italiana che ha riunito nelle scorse settimane gli Stati generali sull’allertamento per approfondire il tema e avviare un percorso in questa direzione. L’ondata di Maltempo che si è abbattuta sull’Italia in queste ore, con ...

Maltempo Calabria - Tansi (Protezione Civile) : “In corso sgomberi” : La Protezione civile calabrese sta effettuando una serie di “sgomberi cautelativi” per mettere al sicuro i cittadini che abitano vicino a “corsi d’acqua e fiumare che con le piogge torrenziali delle ultime ore si sono gonfiati all’inverosimile”. Lo ha detto Carlo Tansi, capo della Protezione civile della Regione Calabria, che sta coordinando le operazioni di soccorso dopo l’ondata di Maltempo che si è ...

Ciclone nel Mediterraneo - ancora piogge alluvionali domani - Ampia allerta meteo della Protezione civile : Insiste il vortice ciclonico nel Mediterraneo. ancora nubifragi domani, allerta su molte regioni. allerta meteo / Non si placa l'ondata di maltempo sull'Italia : il vortice di bassa pressione sta...