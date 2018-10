Pronta e accessibile online la prima banca dati del sistema immunitario

meteoweb.eu

(Di martedì 9 ottobre 2018) Ladelè operativa: il “Progetto dei 10.000 immunomi” (10KIP) è pronto e, e raccoglie iraccolti in persone sane in 83 ricerche finanziate dall’Istituto degli Stati Uniti sulle allergie e le malattie infettive. Il lavoro si deve a ricercatori dell’università della California, che lo hanno descritto su Cell Reports. Lacontiene informazioni relative aldi individui sani arruolati nei gruppi di controllo per ricerche sul trapianto degli organi, su malattie autoimmuni, vaccini e può essere utilizzata per estrarree creare dei gruppi di confronto istantaneo negli studi sule sulle malattie connesse alle sue disfunzioni. L'articololadelMeteo Web.