Professione “Sfoglina” ai tempi dei social La ricetta della felicità con Uova e Farina

(Di martedì 9 ottobre 2018) Come tutte le “favole” c’è un inizio di rigore: C’era una volta … Monica valtellinese doc, sempre in viaggio per lavoro, tra un arrivo e una partenza, un bel giorno in Messico, incontra Maurizio impiegato in una grande società , colpo di fulmine e vissero tutti felici e contenti! Eh no, le favole moderne continuano anche dopo il lieto fine, perché lanon ha solo come protagonisti Monica e Maurizio, ma anche una grande passione, quella di Monica per la cucina e in particolar modo per la sfoglia, che è riuscita a trasmettere anche al suo Maurizio. Monica inizia a frequentare corsi semi professionali (cucina base, chef a domicilio e food cost) e corsi professionali tra cui proprio quello di sfoglina a Bologna . La sfoglina è colei, che in dialetto viene chiamata ‘zdoura’, tira la sfoglia rigorosamente a mano, con il matterello. Tradizione delle famiglie ...