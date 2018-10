Procedure e tecniche di preservazione della fertilità nelle femmine in età pre-puberale

fondazioneserono

(Di martedì 9 ottobre 2018) L’unica strategia attualmente disponibile per preservare ladelle pazienti primapubertà è la crioconservazione del tessuto ovarico 1. Tale tecnica è rivolta alle bambine e alle giovani ragazze ad alto rischio di insufficienza ovarica a causa di patologie tumorali, ematologiche o autoimmuni che richiedano terapie tossiche per l’ovaio e alle bambine con patologie genetiche quali la sindrome di Turner. Lamediante crioconservazione di tessuto ovarico prevede il prelievo del tessuto stesso, che viene di solito effettuato in laparoscopia, e il trasporto in ghiaccio del tessuto fino al laboratorio, dove viene preparato e sottoposto a congelamento. Dopo il congelamento i frammenti di corticale ovarica vengono crioconservati in azoto liquido a –19 6°C. La durata, in termini di anni, del materiale ovarico crioconservato al momento non è ...