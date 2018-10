Presentato il CES 2019 | a Las Vegas reslilienza a donne manager

Trento - Presentato il progetto Translagorai che di sostenibile e necessario ha ben poco : Il progetto Translagorai è una degli ultimi “investimenti di sviluppo” elaborato dall’uscente Giunta provinciale del Trentino. È stato inserito nel luglio scorso nell’intento, a detta della provincia di Trento , di creare sviluppo in un’area turistica definita strategica per il Trentino. Chi conosce queste montagne, percorrendole nei suoi meravigliosi sentieri che guidano attraverso percorsi quasi incontaminati, non può non rimanere, a dir poco , ...

Amazon ha Presentato 14 nuovi dispositivi Echo - per rendere la casa smart a un costo accessibile : L’assistente vocale di Amazon, Alexa, arriverà in Italia durante il mese di ottobre, ma il negozio online più grande del mondo ha presentato ben 14 nuovi dispositivi che lo supportano e che permetteranno di rendere le proprie case più intelligenti e connesse, con costi accessibili a tutti. Ce n’è davvero per tutti i gusti, a partire dagli altoparlanti, passando per TV Box, elettrodomestici e addirittura accessori per l’auto. Al momento si ...