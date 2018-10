Portieri promossi e bocciati | Donnarumma flop | Audero al top

gazzetta

(Di martedì 9 ottobre 2018) La sosta per le nazionali è l'occasione giusta per tirare le somme sugli investimenti dei fantallenatori. Parallelamente alla Serie A, anche il mondo Magic ha avuto le sue prime risposte. Tra i giocatori scesi in campo, c'è chi si segnala per un rendimento sorprendentemente positivo e chi, invece, sta dimostrando di non valer i crediti spesi ...