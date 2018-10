PONTE SUL TAGLIAMENTO | RISCHIO CEDIMENTO STRUTTURALE? Segnalazione al 115 | intervengono

La Nazionale sul PONTE Morandi. Mancini : 'È pazzesco quello che è successo' : GENOVA - 'È davvero pazzesco quello che è successo. Ho vissuto a Genova 15 anni e molte volte sono passato su questo ponte. Vederlo in tv fa impressione, ma dal vero fa un effetto diverso, è ancora ...

Crolla PONTE sulla Transiberiana : un ferito [VIDEO] : Incidente nella città di Svobodny, regione dell’Amur, in Russia: un viadotto è parzialmente collassato sui binari della ferrovia Transiberiana. Il viadotto è Crollato sulla linea ferroviaria pochi secondi dopo che l’ultima carrozza di un treno merci vi è passata al di sotto. Un portavoce del ministero delle Emergenze ha spiegato che al momento dello schianto un camion stava passando sul ponte stradale: l’autista è stato portato ...

“Basta bugie sul PONTE o blocchiamo la città” - l’ultimatum della piazza : I crocieristi russi diretti all’Acquario alzano d’istinto lo smartphone. E riprendono a prescindere questa sequenza di striscioni con il disegno d’un ponte stilizzato, che si muovono dal Porto Antico mentre un uomo mostra i polsi legati e Genova si sfoga per la prima volta dal 14 agosto: «Dal crollo 70 mila persone sono isolate, in manette come se ...

"Basta bugie sul PONTE o blocchiamo la città" - l'ultimatum della piazza : Si chiama Emilio Rizzo, abita in Valpolcevera ovvero lo spicchio in cui vivono 70 mila persone che dalla strage in poi sono rimaste lontano dal resto del mondo, per lo stop alle strade sopra o ...

Diretta/ PONTEdera Olbia (risultato live 2-1) streaming video e tv : Vallocchia accorcia! : Diretta Pontedera-Olbia, info streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C, quinta giornata del girone A(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 15:41:00 GMT)

Martedì apre il PONTE SUL Po. Operazione costata 3 - 5 milioni : Da oggi gli ultimi ritocchi con la posa dell'asfalto, sabato collaudo a pieno carico. Rimarranno chiuse le vie ciclopedonali per consentire interventi sotto la struttura

PONTE - la chat cancellata e recuperata : Abbiamo aspettato troppo sul Morandi : Il giorno dopo la strage, la conversazione scritta fra due dirigenti Autostrade il giorno dopo la strage

PONTE Morandi - il traffico sul viadotto e la nube di polvere. Guardia di finanza diffonde nuovo video del crollo : La Guardia di finanza di Genova ha diffuso un nuovo video del crollo del Ponte Morandi. Si tratta di un filmato che unisce le riprese delle telecamere di sorveglianza dell’Ansaldo e della ditta Piccardo. Nella prima parte si vede il viadotto ripreso da lontano che a un certo punto viene avvolto da una enorme nube. Nella seconda parte, che riprende la strada in basso lato Ovest in direzione sud si vedono le auto che passano e poi, dopo un ...

Il PONTE - a Milano 100 donne per la ricerca sul cancro : Un’asta per la Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro. Si chiama 100 donne per la ricerca ed è stata ideata e voluta da Carola Gancia Bianco di San Secondo, da anni collaboratrice della casa d’aste Il Ponte. L’appuntamento è per il 14 e 15 novembre, con?preview fissata dal 9 all’11, nei saloni di palazzo Crivelli a Milano. LEGGI ANCHENobel, premio per la Medicina alla terapia contro il cancro grazie al «freno» delle cellule «A seguito ...

Ancona - dramma all’alba : lascia il fuoristrada sul viadotto e si lancia dal PONTE : Un uomo di 63 anni si è lasciato cadere dal viadotto Marconi ad Arcevia, nella provincia di Ancona. L'uomo, residente a Chiaravalle con la moglie, avrebbe raggiunto il ponte in auto intorno alle 6.30, per poi gettarsi nel vuoto. Non ci sarebbero dubbi sul fatto che si sia trattato di un gesto volontario.Continua a leggere