Ponte Morandi | Mancini e gli azzurri in visita ' E pazzesco quello che è successo'

Genova - Mancini e gli azzurri depongono una corona nei pressi del Ponte Morandi : Pochi minuti dopo le 17 i giocatori della Nazionale italiana di calcio sono giunti nei pressi del ponte Morandi dove il 14 agosto è avvenuta la tragedia in cui sono morte 43 persone, e lì hanno ...

La Nazionale sul Ponte Morandi. Mancini : 'È pazzesco quello che è successo' : GENOVA - 'È davvero pazzesco quello che è successo. Ho vissuto a Genova 15 anni e molte volte sono passato su questo ponte. Vederlo in tv fa impressione, ma dal vero fa un effetto diverso, è ancora ...

Italia-Ucraina - Shevchenko durante la visita al Ponte Morandi : “Tragedia che ci ha colpito molto” : “Siamo qui per portare la nostra vicinanza e la nostra solidarietà al popolo italiano e alla città di Genova per questo terribile incidente, qualcosa che ci ha colpito molto“, le parole del ct dell’Ucraina Andrij Shevchenko ai microfoni di Sky Sport 24 durante la visita al ponte Morandi. Alla vigilia dell’amichevole con l’Italia di Roberto Mancini in programma domani sera al Ferraris, l’ex centravanti ...

Ucraina - fiori per le vittime di Ponte Morandi. Shevchenko : 'Nessuna frontiera di fronte alle tragedie' : In questi momenti le persone devono aiutarsi, perché non esistono frontiere davanti alle tragedie che colpiscono il mondo" Tassotti: "Grande tragedia, portiamo solidarietà Nello staff di Sheva c'è ...

La giornata nazionale della psicologia a Genova sarà dedicata Ponte Morandi : ... in occasione della giornata nazionale della psicologia , a partire dalle ore 17 l'Ordine degli Psicologi della Liguria organizza un pomeriggio di incontri, musica e spettacoli all' Auditorium del ...

Nazionale - nel pomeriggio spedizione sotto il Ponte Morandi per ricordare le vittime : Come preannunciato nei giorni scorsi, la Nazionale di Roberto Mancini, alla vigilia dell’amichevole con l’Ucraina, si recherà nel pomeriggio sotto il Ponte Morandi per onorare la memoria delle 43 vittime della tragedia che lo scorso 14 agosto ha colpito al cuore la città. La visita nel luogo del crollo è solo la prima di una serie di iniziative decise di concerto con l’amministrazione comunale e la Regione. Gli azzurri e ...

Ponte Morandi - 116 milioni di danni per autotrasporto : A quasi due mesi dal crollo del Ponte Morandi a Genova, il danno economico per le imprese dell'autotrasporto in transito per il nodo di Genova ha superato i 116 milioni di euro , cioè oltre 2 milioni ...

Ponte Morandi - Antitrust : "Giusto lo stop ad Autostrade" : LaPresse, Giusto escludere Autostrade dalla ricostruzione del Ponte Morandi, come deciso nel decreto Genova. È questo il parere dell'Antitrust secondo cui l'urgenza dei lavori giustifica anche l'...

Ponte Morandi - il crollo ha causato danno da 116 milioni di euro al settore autotrasporti : Il crollo del Ponte Morandi ha causato un danno economico al settore degli autotrasporti da 116 milioni di euro, ovvero due milioni al giorno dal 14 agosto a oggi. È quanto emerge da una stima di ...

Ponte Morandi : Gelmini - basta prese in giro serve svolta : Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "Genova in piazza a protestare contro governo gialloverde, la ricostruzione ferma al palo, gli sfollati ancora per strada, un dl già lettera morta che stanzia molti meno soldi di quelli necessari. Danilo Toninelli ha fallito a 360 gradi. Adesso basta prese in giro, serve u

Crollo Ponte Morandi - oltre 116 milioni di danni per autotrasportatori - : La stima dell'Isfort riguarda le aziende che transitano quotidianamente dal nodo Genova. "Ma - spiega Conftrasporto - si tratta di una somma che aumenta ogni giorno perché il calcolo va basato su ...

Ponte Morandi : Antitrust approva esclusione di Autostrade dalla ricostruzione : Ok all’esclusione di Autostrade dalla ricostruzione del Ponte di Genova: il via libera è stato dato oggi dal segretario generale dell'Antitrust, Filippo Arena, in audizione al Parlamento. Parlando della ricostruzione del Ponte Morandi, Arena ha sottolineato che il no "sotto il profilo della concorrenza, potrebbe giustificarsi solo con riferimento al concessionario della tratta autostradale interessata dai lavori", ossia ad Autostrade. "Non ...