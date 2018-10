Ponte Morandi - 116 milioni di danni per autotrasporto : Cernobbio, 9 ott., Adnkronos, - A quasi due mesi dal crollo del Ponte Morandia Genova, il danno economico per le imprese dell'autotrasporto in transito per il nodo di Genova ha superato i 116 milioni ...

Ponte Morandi - Antitrust : "Giusto lo stop ad Autostrade" : LaPresse, Giusto escludere Autostrade dalla ricostruzione del Ponte Morandi, come deciso nel decreto Genova. È questo il parere dell'Antitrust secondo cui l'urgenza dei lavori giustifica anche l'...

Ponte Morandi - il crollo ha causato danno da 116 milioni di euro al settore autotrasporti : Il crollo del Ponte Morandi ha causato un danno economico al settore degli autotrasporti da 116 milioni di euro, ovvero due milioni al giorno dal 14 agosto a oggi. È quanto emerge da una stima di ...

Ponte Morandi : Gelmini - basta prese in giro serve svolta : Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "Genova in piazza a protestare contro governo gialloverde, la ricostruzione ferma al palo, gli sfollati ancora per strada, un dl già lettera morta che stanzia molti meno soldi di quelli necessari. Danilo Toninelli ha fallito a 360 gradi. Adesso basta prese in giro, serve u

Crollo Ponte Morandi - oltre 116 milioni di danni per autotrasportatori - : La stima dell'Isfort riguarda le aziende che transitano quotidianamente dal nodo Genova. "Ma - spiega Conftrasporto - si tratta di una somma che aumenta ogni giorno perché il calcolo va basato su ...

Genova - rabbia sfollati Valpolcevera : “basta bugie”/ Crollo Ponte Morandi - danni autotrasporto per 116 milioni : Genova, ricostruzione Ponte Morandi: Antitrust dà ragione al Governo, "ok ad esclusione di Autostrade". Ultime notizie, Castellucci rilancia: "lo faremmo in 16 mesi, pronti a ricorsi"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 10:55:00 GMT)

Ponte Morandi : Antitrust approva esclusione di Autostrade dalla ricostruzione : Ok all’esclusione di Autostrade dalla ricostruzione del Ponte di Genova: il via libera è stato dato oggi dal segretario generale dell'Antitrust, Filippo Arena, in audizione al Parlamento. Parlando della ricostruzione del Ponte Morandi, Arena ha sottolineato che il no "sotto il profilo della concorrenza, potrebbe giustificarsi solo con riferimento al concessionario della tratta autostradale interessata dai lavori", ossia ad Autostrade. "Non ...

Ponte Morandi - "BASTA BUGIE O BLOCCHIAMO GENOVA"/ Decreto - Bucci apre a 'terzo accesso' : Genova, ricostruzione PONTE MORANDI: Antitrust dà ragione al Governo, 'ok ad esclusione di Autostrade'. Ultime notizie, Castellucci rilancia.

Buio Pesto a Genova per le vittime del Ponte Morandi : biglietti in prevendita per il concerto benefico : Buio Pesto a Genova, in concerto per le vittime del Ponte Morandi. L'evento si terrà all'RDS Stadium di Genova il prossimo 11 novembre e i biglietti sono in prevendita al prezzo di 12 euro. I bambini al di sotto dei 6 anni entrano gratis. La band ligure sarà la prima a dedicare un concerto benefico alla memoria delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Il netto dei proventi andrà alla Croce Rossa di Genova. Il gruppo ligure Buoio Pesto a ...

Ponte Morandi - Antitrust : "Ok esclusione di Autostrade"/ Decreto Genova - Bucci "Demolizione dal 1 dicembre' : Genova, ricostruzione Ponte Morandi: Antitrust dà ragione al Governo, 'ok ad esclusione di Autostrade'. Ultime notizie, Castellucci rilancia.

Per l'Antitrust è giusta l'esclusione di Autostrade dalla ricostruzione del Ponte Morandi : DALL'ITALIA Roberto Fico incontra Pierre Moscovici e invoca una nuova Ue. Il commissario per gli Affari economici apprezza “il discorso europeista di Fico”. E’ giusto escludere Autostrade dalla ricostruzione del Ponte Morandi, secondo l’Antitrust. “Non raccontateci bugie, il decreto è un flop

Ponte Morandi - ANTITRUST : “OK ESCLUSIONE DI AUTOSTRADE”/ Decreto Genova - Bucci “mancano 140 milioni” : Genova, ricostruzione PONTE MORANDI: ANTITRUST dà ragione al Governo, "ok ad ESCLUSIONE di Autostrade". Ultime notizie, Castellucci rilancia: "lo faremmo in 16 mesi, pronti a ricorsi"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 20:10:00 GMT)

Ricostruzione Ponte Morandi - Antitrust “ok esclusione Autostrade”/ Genova ultime notizie - Castellucci rilancia : Genova, Ricostruzione Ponte Morandi: Antitrust dà ragione al Governo, "ok ad esclusione di Autostrade". ultime notizie, Castellucci rilancia: "lo faremmo in 16 mesi, pronti a ricorsi"(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 18:49:00 GMT)

Genova - sfollati in corteo : "Toninelli - basta bugie"/ Video Ponte Morandi : 1000 in piazza - cori contro Toti : Crollo ponte Morandi, ultime notizie da Genova: Toninelli "non criticate Decreto, fatto col cuore". Video, Valpolcevera in piazza: "no elemosine", fischiati Toti e Bucci(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 18:22:00 GMT)