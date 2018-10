Ponte crolla sopra i binari della ferrovia | il collasso mentre passa il treno

Crolla Ponte sulla Transiberiana : un ferito [VIDEO] : Incidente nella città di Svobodny, regione dell’Amur, in Russia: un viadotto è parzialmente collassato sui binari della ferrovia Transiberiana. Il viadotto è Crollato sulla linea ferroviaria pochi secondi dopo che l’ultima carrozza di un treno merci vi è passata al di sotto. Un portavoce del ministero delle Emergenze ha spiegato che al momento dello schianto un camion stava passando sul ponte stradale: l’autista è stato portato ...

Gli abitanti del Ponte crollato : risposte in un meseo blocchiamo Genova : Genova, 8 ott., askanews, - 'risposte entro un mese o blocchiamo la città'. E' quanto minacciano gli abitanti della Vapolcevera che oggi hanno organizzato un corteo nel centro di Genova per denunciare ...

Alluvione in Calabria : crolla Ponte su strada provinciale a Lamezia Terme : Le violente e incessanti piogge che fra ieri e oggi hanno colpito la Calabria, in particolar modo i settori ionici, hanno messo a dura prova strade e infrastrutture. Fra le province di Reggio e...

Maltempo in Calabria : crollato il Ponte delle Grazie a Curinga : Situazione drammatica in Calabria a causa del Maltempo. A Curinga, vicino Lamezia Terme, è crollato il ponte delle Grazie e numerosi smottamenti hanno interessato altre strade. Diverse famiglie sono state evacuate a causa delle esondazioni e del rischio frane. In alcuni quartieri gli abitanti hanno raggiunto perfino i tetti ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco con i gommoni.Continua a leggere

LAMEZIA - CROLLATO Ponte DELLE GRAZIE PER MALTEMPO/ Ultime notizie - madre e figli trascinati via dal fango : LAMEZIA, CROLLATO PONTE DELLE GRAZIE per il MALTEMPO. Ultime notizie Curinga, violento nubifragio: danni ingenti a Catanzaro, ritrovati senza vita i corpi di due persone, mamma e figlio(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 16:14:00 GMT)

Maltempo Calabria - morti una donna e il figlio di 7 anni a Lamezia. Disperso bimbo di 2. Crolla un Ponte nel lametino : Due morti, un ponte Crollato sulla strada Provinciale 19 e uno “osservato speciale”, il torrente Cantagalli esondato. Alcune famiglie evacuate a causa delle esondazioni e del rischio frane, soprattutto la provincia di Catanzaro. E danni in tutte le province, con voli cancellati e strade statali e tratti ferroviari chiusi. Il Maltempo che da giovedì sera sta colpendo il Sud Italia ha messo in ginocchio la Calabria, ...

Maltempo - in Calabria morta donna e suo figlio. Crollato un Ponte : La vettura su cui la donna viaggiavano i tre è rimasta impantanata ed è stata trovata vuota. Ritrovati dopo qualche ora il corpo della mamma e del figlio più grande, 7 anni. Si cerca ancora il secondo figlio, 2 anni

Il Ponte è crollato. Italia - emergenza maltempo : disastri - morti e feriti. La situazione : maltempo gravissimo in Calabria. La regione è costretta a fare i conti con l’ennesima tragedia: le piogge alluvionali che da giorni stanno colpendo la Regione hanno provocato almeno tre morti. Si tratta di una donna e i suoi due figli dispersi da ieri sera nel lametino. Si trovavano a bordo di un’auto nella zona di San Pietro Lametino ma un violento nubifragio ha indotto la famiglia ad abbandonare la vettura, che e’ stata trovata dai ...

Maltempo - in Calabria morta una donna e i suoi figli. Crollato un Ponte : La vettura su cui la donna viaggiavano i tre è rimasta impantanata ed è stata trovata vuota. Ritrovati dopo qualche ora anche i corpi

Lamezia - crollato Ponte delle Grazie per maltempo/ Ultime notizie Curinga - violento nubifragio : danni ingenti : Lamezia, crollato Ponte delle Grazie per il maltempo. Ultime notizie Curinga, violento nubifragio: danni ingenti a Catanzaro, ritrovati senza vita i corpi di due persone, mamma e figlio(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 12:44:00 GMT)

Maltempo in Calabria crolla Ponte delle Grazie. Esonda torrente - la gente si rifugia in un centro commerciale : L'ondata di Maltempo che sta investendo il Sud Italia sta creando disagi ed è arrivata anche una vera tragedia: una giovane mamma, Stefania Signore , trovata morta col figlioletto di 7 anni, e l'altro ...

Maltempo - in Calabria morta una donna e suo figlio. Crollato un Ponte : La vettura su cui la donna viaggiavano i tre è rimasta impantanata ed è stata trovata vuota. Ritrovati il cadavere della donna e quello di uno dei due bambini, il più grande, di 7 anni. Sono in corso le ricerche del secondo figlio, due anni

Maltempo Calabria : crolla il Ponte delle Grazie a Curinga - numerose frane nel Catanzarese : E’ crollato nel Catanzarese il ponte delle Grazie, sulla SP19, nel comune di Curinga, nel Lametino, a causa dell’ondata di Maltempo che si è abbattuta su tutta la provincia. Registrate numerose frane sulle strade. Sulla stessa provinciale un ulteriore smottamento ha investito due vetture. I vigili del fuoco hanno reso noto che non si registrano danni a persone. L'articolo Maltempo Calabria: crolla il ponte delle Grazie a Curinga, ...

Si tatua il Ponte Morandi di Genova crollato : “È importante che nessuno dimentichi” : Fabio Verace, 57enne di Lagaccio, ha chiesto al tatuatore Marco Firinu di immortalare per sempre sulla sua gamba il Ponte crollato la mattina del 14 agosto. "Quel giorno io sono rinato, come tutti i genovesi" dice.Continua a leggere