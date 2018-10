Polemiche per la madre di Taverna in casa popolare Raggi ' Faremo indagini'

Acqua Evian by Chiara Ferragni - Fedez contro le Polemiche dei finti moralisti : il rapper tra sarcasmo e… banane! [VIDEO] : La polemica sulla costosa Acqua ‘firmata’ da Chiara Ferragni impazza sul web, la risposta di Fedez alle illazioni dei follower tra ironia e sarcasmo Chiara Ferragni ha stretto una collaborazione con Evian, marca francese di acque minerali, circa un anno fa. Da questa partnership è nata la tanto criticata bottiglia d’Acqua personalizzata dai loghi caratteristici della fashion blogger italiana (VEDI QUI), che sta impazzando ...

Foggia - Polemiche per un autore ebreo a scuola : Matatia: 'L'iniziativa era stata rifiutata da altri docenti perché, a dir loro, invitare a relazionare un ebreo è una scelta politica'

Maltempo e allerta via sms : negli Stati Uniti Polemiche per il “Presidential Alert” : Il Maltempo che ha investito in particolare in queste ore la Calabria ha rilanciato la necessità di avvertire tempestivamente la popolazione sulle calamità naturali, in via precauzionale. negli Stati Uniti è stato sperimentato di recente un nuovo sistema di sms: mercoledì scorso, alle 14:18 ora di New York, tutti gli americani dotati di telefonino (225 milioni di persone) hanno ricevuto un messaggio intitolato “Presidential Alert“, ...

MARIA ELENA BOSCHI POSA PER MAXIM : "SPERO CHE NON RESTERETE DELUSI"/ Polemiche : foto anche in camera da letto : MARIA ELENA BOSCHI annuncia la sua presenza in copertina nel prossimo numero di MAXIM e il suo racconto personale in una lunga intervista. Operazione riuscita o boomerang?(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:50:00 GMT)

Maria Elena Boschi posa per Maxim : "Spero che non resterete delusi"/ Polemiche : fotografo è Oliviero Toscani : Maria Elena Boschi annuncia la sua presenza in copertina nel prossimo numero di Maxim e il suo racconto personale in una lunga intervista. Operazione riuscita o boomerang?(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:11:00 GMT)

Def - Matteo Salvini : “Polemiche con Juncker? Straparla - Io parlo solo con persone sobrie” : Continua il botta e risposta tra Jean Claude Juncker e il ministro degli Interni Matteo Salvini. Il vicepremier leghista attacca: "Se qualcuno Straparla perché rimpiange un'Italia precaria e impaurita, magari per poter comprare sotto costo le aziende che sono rimaste in questo Paese usando spread e mercati per intimorire qualcuno, ha trovato il ministro sbagliato ed il Governo sbagliato".Continua a leggere

Una tessera punti per essere ammessi alla Cresima : Polemiche nella parrocchia del Comasco : L'idea di don Angelo Fontana per 'fidelizzare' i bambini: senza i due terzi dei timbri non si accede ai sacramenti. Malumori tra le famiglie. Ma lui: "Eppure nessuno ha problemi ad accettare che se un ragazzo non partecipa agli allenamenti di calcio in settimana, poi la domenica...

Cina : Polemiche per l'inaugurazione del nuovo edificio : 'sembra un pene' : ... il più importante giornale affiliato agli organi politici di governo , di un paese che non ha mai voluto o potuto abbandonare i propri meccanismi d'informazione dell'epoca dell'economia controllata, ...

LE IENE SHOW 2018 - I SERVIZI DELLA PRIMA PUNTATA / Polemiche per 500 Tony - il rapper di 9 anni : I SERVIZI DELLA PRIMA PUNTATA delle IENE SHOW 2018. Dal focus sul Ponte Morandi allo scherzo a Ivan Zaytsev, passando per la strage di Erba e il tema HIV.(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:28:00 GMT)

Polemiche per un nuovo audio di Casalino - sul crollo di Genova - : Roma, 1 ott., askanews, - A poco più di una settimana dalla registrazione audio in cui il portavoce del premier Rocco Casalino parlava di una 'megavendetta' ai danni dei tecnici del Mef se non ...

ILARY BLASI/ Dopo le Polemiche cambia look per la seconda puntata del reality? (Grande Fratello Vip 3) : ILARY BLASI ha sorpreso molto il pubblico del GF Vip 3 con il look scelto per la prima puntata. Cambierà qualcosa nella puntata in onda questa sera su Canale 5?(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 10:34:00 GMT)

Napoli - la Coppa per cancellare rabbia e Polemiche : Marcello Di Dio Il ciclone Ronaldo che ha «investito» la difesa degli azzurri, una prova sotto tono di alcuni dei leader del gruppo, Hamsik e Insigne,, l'assenza di personalità dopo un ottimo ...

Torino - Zaza si schiera con Mazzarri : “Troppe Polemiche - il mister è disposto a cambiare le sue idee per i risultati” : Al termine di Chievo-Torino, Simone Zaza, uomo della partita, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul gol realizzato e sull’ambientamento in granata: “Mi sono sbloccato e non nego di essere contento. Per un attaccante il gol è importante. Ho avuto difficoltà, ma è un ambiente nuovo ed è normale. Tra l’altro l’allenatore esige molto. Riparto da qui e sono molto contento“. Si è discusso molto ...