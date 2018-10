Pirelli e Ferrari | la storia continua

F1 - GP Giappone 2018 : le gomme Pirelli scelte da Ferrari e Mercedes. Possibili strategie di gara : Il 17° round del Mondiale 2018 di Formula Uno è ormai prossimo e sul tracciato di Suzuka (Giappone) la Ferrari andrà a caccia di riscatto dopo le poco fortunate prestazioni di Singapore e Sochi, da cui il Cavallino Rampante si sarebbe aspettato dei risultati ben diversi. I trionfi di Lewis Hamilton hanno ampliato il distacco di Sebastian Vettel dal britannico: il gap ora è di 50 punti. Quando mancano 5 GP al termine del campionato, è necessario ...

Formula 1 - Test Pirelli - day-2 : Vettel completa 121 giri con la Ferrari : Il quattro volte campione del mondo tedesco, che oggi ha preso il posto del futuro compagno di squadra Charles Leclerc a bordo della SF71H, ha completato 121 giri, mentre il finlandese del team di ...

Formula 1 - test Pirelli in Francia : 121 giri per Vettel sulla Ferrari SF71 H : Dopo il gran lavoro svolto da Charles Leclerc , nel Day-2 dei test Pirelli è toccato a Sebastian Vettel salire sulla SF71 H. Al Paul Ricard di Le Castellet, il tedesco ha completato 121 giri , contro ...

Leclerc - 129 giri sulla Ferrari con le Pirelli per il 2019 : Positivo il bilancio della prima giornata di test Pirelli svolta da Leclerc con la Ferrari SF71H al Le Castellet. Il 20enne monegasco, fresco di firma con Maranello per il mondiale 2019 al fianco di ...

F1 - Test Pirelli – Leclerc prende confidenza con la Ferrari e non la lascia più : percorsi quasi 3 GP! : Charles Leclerc invitato dalla Ferrari per Testare le gomme della Casa milanese per il 2019: il pilota monegasco mette insieme 129 giri e sembra già averci preso gusto Si aspettava solo l’ufficialità, arrivata per bocca dei dirigenti Ferrari nei giorni scorsi: Charles Leclerc sarà il nuovo pilota della scuderia di Maranello per la prossima stagione. Il giovane talentino monegasco sostituirà Raikkonen, ma solo nel 2019. Dunque al fine ...

F1 : Charles Leclerc copre la distanza di più di due GP con la Ferrari nei test Pirelli a Le Castellet : Una prova di resistenza superata a pieni voti quella offerta da Charles Leclerc e la Ferrari, protagonisti quest’oggi del primo giorno di test Pirelli a Le Castellet (Francia). Una sessione utile per provare le gomme slick 2019 e consentire anche al pilota monegasco di raccogliere dati utili sugli pneumatici dell’anno venturo, quando sarà a tutti gli effetti pilota della Rossa nel Mondiale di Formula Uno. Charles ha compiuto ben 129 ...

F1 - Charles Leclerc subito sulla Ferrari! Test Pirelli per le gomme 2019 - ci sarà anche Sebastian Vettel : Charles Leclerc al volante della Ferrari già nel 2018! Il monegasco sarà infatti al volante della Rossa domani e venerdì durante i Test Pirelli che si disputeranno a Le Castellet (Francia), finalizzati alla delibera degli pneumatici 2019. Il giovane pilota, che dal prossimo anno affiancherà Sebastian Vettel a Maranello, si metterà subito alla prova e Testerà in anteprima le mescole per la prossima stagione. Non soltanto Leclerc in pista ma anche ...

F1 - GP Singapore 2018 : le gomme Pirelli scelte da Ferrari - Mercedes e Red Bull per Marina Bay. Le possibili strategie : Il conto alla rovescia per il quindicesimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno sta per scadere. Sotto le luci artificiali di Marina Bay (Singapore), il Circus è pronto per esibirsi su un tracciato cittadino molto tortuoso in cui l’equilibro aerodinamico ma soprattutto la stabilità in frenata e la trazione saranno determinanti. La Ferrari deve reagire dopo la disfatta di Monza. Quanto accaduto all’ingresso della variante della ...

F1 - GP Italia 2018 : le gomme Pirelli che porteranno a Monza Ferrari e Mercedes. Analisi e possibili strategie : Siamo nella tappa decisiva? Forse sì. A Monza spesso i Mondiali di Formula Uno si sono decisi (la vittoria di Michael Schumacher su Ferrari nel 2000, per fare un esempio) anche se negli ultimi anni le gare inserite, posteriori all’appuntamento Italiano, sono aumentate drasticamente. Dopo il round brianzolo (il 14° del 2018) mancheranno 7 GP al termine del campionato e i punti a disposizione saranno 175. Tuttavia, la valenza psicologica di ...