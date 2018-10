Piquadro tifa Milan per la stagione calcistica 2018-19

gqitalia

(Di martedì 9 ottobre 2018)annuncia il suo ingresso nel mondo del calcio siglando un accordo che lo vede partner ufficiale del club ACper la-19. Per accompagnare il team durante il campionato sono stati selezionati uno zaino e un trolley. Nello specifico: lo zaino Brief, interamente in pelle, è dotato di tecnologia Bagmotic che consente l’interazione tramite cellulare. Grazie all’app Connequ dilo zaino è connesso via Bluetooth allo smartphone e funziona come un allarme in caso di furto o smarrimento. All’interno dello zaino si trova una tasca specificamente pensata per contenere un powerbank che permette di ricaricare lo smartphone per induzione. Il trolley da cabina invece fa parte della nuova linea da viaggio realizzata in policarbonato vergine che lo rende molto resistente e leggero. A completare il tutto, i giocatori avranno un nécessaire, pensato per gli ...