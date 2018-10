Piquadro partner ufficiale del Milan per la stagione 2018-19

sportfair

(Di martedì 9 ottobre 2018)ha siglato un accordo col club ACper la-19annuncia il suo ingresso nel mondo del calcio siglando un accordo che lo vedràdel club ACper lacalcistica-19. Il marchio italiano di accessori di pelletteria tech-design per business traveller conferma il suo legame con il mondo dello sport diventando Official Tech Traveldel, una squadra che, attraverso una storia di grandissimi successi, identifica un modello di performance e sfida in tutto e per tutto coerente con i valori del brand bolognese. Per accompagnare il team durante il campionato sono stati selezionati zaini e trolley molto innovativi. In particolare, lo zaino Brief, interamente in pelle, è dotato di tecnologia Bagmotic che consente l’interazione tramite cellulare. Grazie all’app Connequ dilo zaino è connesso via Bluetooth ...