Pioggia battente | luci al neon e un open world tutto da guidare | ecco Transmission

eurogamer

: Ecco #Transmission, un open world tutto da guidare. - Eurogamer_it : Ecco #Transmission, un open world tutto da guidare. - sadgayflower : Spero che tenga presente che mi sono letteralmente fatta i chilometri a piedi per lei, pur sapendo che potevo veder… - pastore_corrado : 'Sol levante e pioggia battente' è il divertente #vademecum per #viaggiatori pigri di Marco #Malvaldi… -

(Di martedì 9 ottobre 2018) Grazie alla segnalazione di Eurogamer.net, abbiamo avuto modo di scoprire un interessante titolo per PC adatto a tutti coloro che amano mettersi alla guida nella notte e sotto una. Oggi vi parliamo diè opera dello sviluppatore del Regno Unito Sea Green Games ed è in lavorazione da circa febbraio di quest'anno. Il team lo definisce come l'incontro tra Euro Truck Simulator e Jalopy.la descrizione comparsa sulla pagina Steam dedicata:Read more…