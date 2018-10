Piazza Affari ritrova il sorriso e si porta in testa all' Europa

Piazza Affari : amplia l'ascesa Geox : Seduta decisamente positiva per l' azienda delle scarpe che respirano , che tratta in rialzo del 2,05%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di Geox evidenzia un andamento più marcato ...

Aeffe in caduta libera a Piazza Affari : Affonda sul mercato la società italiana di articoli e accessori per l'abbigliamento , che soffre con un calo del 2,21%. L'andamento di Aeffe nella settimana, rispetto al World Luxury Index , rileva ...

Piazza Affari : calo per Damiani : Seduta in ribasso per la società che produce gioielli , che mostra un decremento dell'1,83%. Comparando l'andamento del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, si nota che Damiani ...

Piazza Affari prova a rimbalzare. Spread torna sotto 310 : Le banche rimangono sorvegliate speciali sul timore che uno Spread elevato, sopra i 400 punti, possa innescare un'ondata di aumenti di capitale.. L'andamento del greggio favorisce gli acquisti sui petrolifero. Euro ancora sotto 1,15 dollari...

Piazza Affari torna sopra la parità con calo rendimenti : bene i petroliferi - bancari in recupero. FTSE MIB +0 - 50% : Oggi il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ha affermato che il Def è coraggioso e non irresponsabile, e che le previsioni di crescita sono prudenziali e ampiamente oltrepassabili. In audizione alla ...

Piazza Affari in cerca di direzione - banche nel mirino. Spread in area 310 : Anche il rendimento dei Btp decennali, dopo un'iniziale frenata, è salito sopra il 3,69%. Le banche rimangono sorvegliate speciali. L'andamento del greggio favorisce gli acquisti sui petrolifero. Euro ancora sotto 1,15 dollari...

Spread ancora su. Anche Piazza Affari in affanno. Fmi : l'Italia crescerà meno : Il tutto proprio mentre il ministro dell'Economia Giovanni Tria illustra alla Commissione Bilancio di Camera e Senato la nota di aggiornamento al Def. A contribuire a questa debacle Anche il giudizio ...

Spread ancora su. Anche Piazza Affari in affanno. Fmi : l'Italia crescerà meno : "Lincertezza politica e delle politiche" potrebbe mettere in fuga gli investimenti privati e "indebolire" la crescita Anche per l'impennata dello Spread spiega l'Fmi secondo il quale le passate ...

Piazza Affari nervosa con banche nel mirino. Spread vola oltre 310 punti : Anche il rendimento dei Btp decennali, dopo un'iniziale frenata, è salito sopra il 3,69%. Le banche rimangono sorvegliate speciali. L'andamento del greggio favorisce gli acquisti sui petrolifero. Euro ancora sotto 1,15 dollari...

Spread a 315 - Piazza Affari negativa : Lo Spread tra Btp e Bund torna a impennarsi. Il differenziale accelera e tocca i 315 punti base - sugli schermi Bloomberg - rivedendo i massimi da aprile del 2013. Il rendimento del 10 anni italiano...

Piazza Affari passa dalla parte delle vendite : Gli investitori fuggono dai titoli di Stato italiani a causa di una Manovra che ancora fa discutere e a causa del FMI che non solo ha tagliato le stime dell'economia italiana, ma ha invitato il "...

Spread vola a 315 - Piazza Affari in negativo : Anche il rendimento dei Btp decennali, dopo un'iniziale frenata, è salito sopra il 3,69%. Le banche rimangono sorvegliate speciali. L'andamento del greggio favorisce gli acquisti sui petrolifero. Euro ancora sotto 1,15 dollari...

Spread a 315. Tassi al top dal 2014 E Piazza Affari inverte la rotta : Torna a prevalere la cautela sulle Borse europee. Milano, che inizialmente era arrivata a salire di oltre lo 0,7%, ha invertito la rotta e diventa negativo. Lo Spread che inizialmente era sceso ora Segui su Affaritaliani.it

Manovra - lo spread schizza a 312 punti. A Piazza Affari male i titoli bancari : Lo spread Btp-Bund è schizzato a 312 punti base e la Borsa di Milano vira in negativo dopo un’apertura tranquilla. Continua l’instabilità sui mercati finanziari dopo che nella giornata di lunedì il differenziale tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi aveva chiuso a 302. Il rendimento del decennale del Tesoro è in rialzo al 3,66% e anche lo spread tra Btp e Bonos sfonda quota 200 punti, aggiornando i massimi dello scorso 2 ...