Pesca | Wwf | “Sul piano Adriatico gli eurodeputati ignorano la scienza”

(Di martedì 9 ottobre 2018) Sulpluriennale per l’glidella commissionehanno preferito “chiudere gli occhi” invece di “affrontare la necessita’ di mantenere livelli di sfruttamento sostenibili”. E’ il commento del Wwf Europa sull’approvazione in commissione di undi gestione per acciughe e sardine inche prevede di ridurre le catture del 4% l’anno tra il 2020 e il 2022. Un risultato, ricorda l’ong, “lontano dalla raccomandazione scientifica di ridurre da subito le catture di queste specie rispettivamente del 10% e del 25%, per evitare il crollo degli stock”. Inoltre, sottolinea ancora il Wwf, “ilnon introduce una sola, singola misura per limitare l’impatto delle attivita’ dinell’ambiente marino ed e’ una violazione diretta della scadenza del 2020 ...