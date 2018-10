Periferie | la protesta dei sindaci dentro il Senato | “Vergogna” Taverna li manda fuori

ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 ottobre 2018) Per la riforma costituzionale di Matteo Renzi dovevano essere loro a comporre il nuovo. Oggi, al contrario, isono stati espulsi dall’Aula di Palazzo Madama. E’ successo dopo che una ventina di amministratori ha urlato “vergogna, vergogna” dalla tribuna degli ospiti all’indirizzo del governo. Tema: il taglio dei fondi alleeffettuato con il decreto Milleproroghe. I(di vario orientamento) avevano indossato peraltro le fasce tricolore. La contestazione è esplosa al termine dell’intervento delre Andrea Ferrazzi, che ha illustrato la mozione del Partito Democratico in discussione. A espellere idall’Aula delè stata la presidente di turno Paola(M5s) che al momento delle urla degli amministratori ha chiesto a Ferrazzi di interrompersi in attesa che i commessi allontanassero i ...