Per Toninelli il tunnel del Brennero esiste già | ma in realtà è solo un cantiere

Tunnel del Brennero - Per Toninelli esiste già : «Lo utilizzano molti imprenditori» : Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli ha parlato a Telenorddel problema del traffico merci attraverso il valico tra Italia e Austria. Ma il Tunnel in realtà non esiste

Smog - Costa : Toninelli prepara incentivi Per rottamazione diesel : Dentro il governo 'c'è un buon accordo per fare qualche cosa' per gli incentivi destinati alla rottamazione dei diesel 'Euro 3'. Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, dopo le polemiche ...

Smog - Costa : Toninelli prepara incentivi Per rottamazione diesel : Dentro il governo "c'è un buon accordo per fare qualche cosa" per gli incentivi destinati alla rottamazione dei diesel "Euro 3". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, dopo le polemiche per il blocco alla circolazione nei centri urbani adottato in Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna a causa dei livelli di Smog. "Questa dell'incentivazione o delle sostituzione non dipende ...

Trasporti - vertice a Genova Toninelli-Bulc : "Aiuti da Ue Per risolvere crisi" : Incontro a Genova fra il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ed il Commissario ai Trasporti Ue Violeta Bulc , che hanno discusso delle tematiche che riguardano lo sviluppo della rete europea , ...

Toninelli a Genova : 'Non contestate il decreto - è scritto col cuore'. Toti : 'SPeriamo anche col cervello' : "L'Europa è pronta a fare la propria parte " ha detto la politica slovena " onorare la memoria delle vittime e dare un tributo a tutte la famiglie che stanno soffrendo, discutere con il governo e le ...

Genova - la commissione di Danilo Toninelli difende gli indagati Per il crollo del ponte : E scoppia il giallo sulle indagini del Politecnico: gli stralli del pilone 9 vibravano con una frequenza superiore del 27 per cento al resto del viadotto, ma nessuno ha previsto un pericolo immediato "ponte Morandi, ispezioni difformi a standard" Autostrade ammette le prove fallite sui tiranti " ponte Morandi, ispezioni su stralli erano fallite: Ministero ha approvato un progetto incompleto " Genova, Autostrade ha dato 45mila euro ai colleghi ...

Toninelli : 'AnticiPeremo i soldi di Autostrade Per gli sfollati' : Il ministro delle Infrastrutture anticipa alcuni correttivi al decreto Genova alla vigilia del suo ritorno in città, dove domani incontrerà la Commissaria europea Violeta Bulc e una delegazione degli ...

Danilo Toninelli : “AnticiPeremo noi i risarcimenti Autostrade è fuori - ma pagherà” : «Lo Stato anticiperà i soldi dei risarcimenti agli sfollati e poi Autostrade ci rimborserà». Alla vigilia del suo ritorno nella città straziata dal crollo del Ponte Morandi (43 vittime il 14 agosto), il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli rivela gli imminenti correttivi al decreto Genova: più soldi per imprese e porto e cassa integrazione in de...

Luca&Paolo e Ubaldo Pantani in una suPer parodia del ministro Toninelli : Una divertente clip di Luca, Paolo e Ubaldo Pantani che imitano il ministro Toninelli, "Tre Ninelli", per l'occasione, è andata in onda ieri sera a Quelli che dopo il tg su Rai2. Rivedi tutte le clip ...

Gaetano Intrieri - il consulente di Toninelli si è dimesso. Era stato condannato Per bancarotta e il cv risultava “gonfiato” : La condanna definitiva per bancarotta fraudolenta, il curriculum con esperienze in McKinsey e un master al Mit di Boston. E anche alcune frasi sessiste su Twitter. Così, alla fine, Gaetano Intrieri, esperto del settore aeronautico scelto come consulente nella Struttura di missione del ministero delle Infrastrutture, ha lasciato il suo incarico. Le sue dimissioni dalla commissione che sta analizzando i costi-benefici delle Grandi opere risalgono ...